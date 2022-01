https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 02.01.2022 - Última actualización - 9:54

9:41

El "Emperador" es el principal candidato a reemplazar a Eduardo Rodrigo Domínguez en el banco sabalero. Ya fue entrenador de Colón en el 2006-2007 cuando había que sacar puntos para consolidar el promedio. Le sobra espalda.

Exclusivo El Litoral Julio César Falcioni: "Ojalá se dé lo Colón" El "Emperador" es el principal candidato a reemplazar a Eduardo Rodrigo Domínguez en el banco sabalero. Ya fue entrenador de Colón en el 2006-2007 cuando había que sacar puntos para consolidar el promedio. Le sobra espalda. El "Emperador" es el principal candidato a reemplazar a Eduardo Rodrigo Domínguez en el banco sabalero. Ya fue entrenador de Colón en el 2006-2007 cuando había que sacar puntos para consolidar el promedio. Le sobra espalda.

Recuerdo su primer ingreso a los estudios de "Café con Fútbol", el programa insignia de deportes del Diario El Litoral. Recuerdo esa famosa frase de "vamos a poner el micro adelante del arco para que no nos hagan goles". Recuerdo las rondas de café con Jorge Guerra, por entonces manager general del Holiday Inn: el "Emperador" vivía de lunes a viernes en la suite matrimonial: "Te la libero los sábados, porque la gente siempre se casa".

Recuerdo una anécdota de Mauro Laspada, símbolo de Olimpo de Bahía Blanca, cuando llegó a Unión: "Yo era el capitán, llega Falcioni y pone la primera práctica a las 7 de la mañana, un frío de cagarse, pleno invierno. Voy como capitán, me presento y le explico que era complicado entrenar en Olimpo a esa hora, por el frío y el viento fuerte de la Bahía. Entonces, me deja hablar y me dice...¿Terminó Laspada?. Le digo que sí. Me mira y me dice: mañana entreno a las 7, con frío y viento, el que no quiere venir que no venga. Listo".

Recuerdo otra más, de Cristian Tavio, cuando llegó a Colón: "Falcioni, en la pretemporada, estaba enfermo con una idea fija en Olimpo: yo sacaba el lateral largo, la peinaba Alejandro Delorte y entraba Maggiolo por el segundo palo para empujarla. Para que esa jugada saliera un día entrenamos de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde sin parar. Cuando terminamos, la familia de cada jugador no entendía nada. Ni los chicos en la escuela buscamos. ¿Lo risueño?: nos cansamos de hacer goles con esa jugada en Bahía Blanca".

Ese mismo Julio César Falcioni, si no pasa nada raro, está a "casi nada" de ser el nuevo DT de Colón. Es una buena salida para la dirigencia y le gusta a Marito Sciacqua. Si no hay "un martes 7" con el tema económico, será el reemplazante del "Barba".

-Julio feliz año nuevo, movidito el arranque del 2022

-Les mando un saludo con El Litoral a todos los hinchas del fútbol en Santa Fe

-¿Se viene tu segundo ciclo en Colón?

-Espero me entiendas. No puedo hablar. Sólo digo que ojalá se de lo de Colón

Lo del "Emperador" sería inminente, cuestión de horas. Antes del tema DT, Vignatti y los dirigentes aceleraron dos "ofertones": uno al "10" de todos..."Pulga" Luis Miguel Rodríguez y otro al "9" de Patronato, el uruguayo Sosa Sánchez. Mientras prepara la firma, por los dos nombres, el "Emperador" Julio César Falcioni habría dado el visto bueno.