Gran incendio en el edificio del Parlamento de Sudáfrica

Decenas de bomberos luchaban este domingo para sofocar un gran incendio de diez horas en la sede del Parlamento sudafricano en Ciudad del Cabo que provocó la caída de parte del techo del edificio, informaron autoridades.

No se reportaron víctimas, pero ya estaba gravemente dañado el histórico edificio, que alberga una valiosa colección de libros y la copia original del primer himno nacional en afrikaans, La voz de Sudáfrica, entonado durante el apartheid.

El origen del incendio sigue siendo desconocido, pero "una persona fue detenida y está siendo interrogada", declaró el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, que acudió al lugar.

El fuego empezó en un antiguo edificio del Parlamento hacia las 5 (la 1 de la madrugada en Argentina). Ahí se hallan las salas cubiertas de madera preciosa, donde antes estaban los escaños de los diputados.

El fuego se propagó luego a las partes de construcción más recientes, que están actualmente en servicio.

"El techo del antiguo edificio que alberga la Asamblea nacional se ha derrumbado, no queda nada" declaró a la prensa un portavoz de la seguridad contra incendios de la ciudad, Jean-Pierre Smith.

"El conjunto ha sufrido importantes daños causados por el humo y el agua" añadió, y declaró que "el incendio no ha sido controlado", agregó, informó la agencia de noticias AFP.

#UPDATE Major fire breaks out in South African parliament building, Cape Town, flames and huge column of smoke seen



"The roof has caught fire and the National Assembly building is also on fire," spokesman for emergency services says https://t.co/g5AnqsDC96 pic.twitter.com/a83AUTU9u8