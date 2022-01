La lucha por el número: una inédita campaña pide generar datos sobre el Síndrome de Down

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La falta de estadísticas oficiales sobre quienes tienen esta condición genética en el país es una forma de invisibilizarlas. Para revertirlo, se debe contar con números oficiales. Desde la Asociación que nuclea a estas personas impulsan la primera base de datos dinámica on line. Piden que el síndrome se releve en el Censo 2022.

"Yo tengo síndrome de números". Parece un juego de palabras, pero es el slogan de una novedosa campaña de bien público que propone generar datos estadísticos fiables sobre una población específica de la Argentina: la que está integrada por personas con Síndrome de Down. Ocurre que sin números oficiales (aquí el Estado Nacional tiene la principal responsabilidad), se invisibiliza a quienes tienen esta condición genética. Para cambiar esto, se necesitan números.

¿En qué cambiaría contar con una base estadística sistematizada y lo más completa posible? Permitiría saber, por ejemplo, en qué condiciones familiares y socioeconómicas están las personas con Síndrome de Down en el país; si se encuentran escolarizadas, si asisten a una escuela común o a una especial; si trabajan y en qué tipo de actividades (en el Estado, en empresas privadas); si están vacunadas contra el Covid-19, y un largo etcétera.

La campaña es impulsada por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). Es de difusión activa, con mucha presencia en cartelería pública y en redes sociales. En los flyers aparecen niños y jóvenes con el síndrome, mirando fijamente la cámara fotográfica; detrás, un fondo oscuro, y como si estuviesen sobreimpresos con juegos lumínicos láser, números. "Nací con Síndrome de Números. Ayudanos a cambiar esta realidad", dice una de las leyendas.

Cualquier persona o familiar de alguien que tenga Síndrome de Down puede ingresar a www.sindromedenumeros.com. Ahí se accede a un cuestionario que solicita información sobre datos personales (que quedan protegidos por ASDRA) como edad, fecha de nacimiento, género, si realiza alguna actividad laboral, qué estudios completaron, etcétera. De momento, esta base de datos ya recogió y analizó datos de unas 3 mil personas con esta condición genética que completaron las preguntas: con esto, la Asociación va generando su propia estadística.

El por qué de la campaña

"Es toda una problemática la que planteamos con esto: no hay números estadísticos oficiales sobre las personas con Síndrome de Down en el país, y esto es una forma de invisibilizarlas. Lo que hacemos con la campaña es interpelar a la sociedad y al Estado porque nuestros hijos tienen 'Síndrome de Números'", la dice a El Litoral Alejandro Cytrynbaum, presidente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA).

Para diseñar una política pública sobre este tema, se necesita saber qué tipo de población con Síndrome de Down habita en la Argentina; cuántos son, si van al colegio, a qué tipo de escuela, si trabajan, etcétera. "Esta estadística oficial hoy no existe. Es la razón de esta campaña, que es activa. Pues a la vez que le estamos exigiendo al Estado nacional que genere esos números, y que en el Censo Nacional 2022 haga las preguntas pertinentes, mientras tanto cada persona o una familia de alguien con el síndrome puede ingresar a la página y completar el cuestionario", agrega el presidente. La campaña seguirá hasta mayo, mes en que comenzará el Censo.

Para qué serviría

Contar con estadísticas oficiales sobre la población argentina con Síndrome de Down serviría de mucho. El titular de ASDRA da algunos ejemplos: "Enviamos una carta al Ministerio de Salud pidiendo que era urgente vacunar contra el Covid-19 a las personas mayores de 40 años con esta condición genética, porque tenían más riesgos frente a la enfermedad. No teníamos el número de quienes fueron vacunados; sabíamos que era muy poca, pero no teníamos datos".

Otro caso: "No sabemos hasta ahora cómo está la inclusión en las escuelas y en el plano laboral. No hay datos", reitera el presidente. Y el Estado deben cumplir con lo que establecer la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina en 2008 y que tiene jerarquía constitucional.

¿Por qué no hay datos oficiales?, le pregunta El Litoral a Cytrynbaum. "Sinceramente creo que no le importa mucho al Estado este tema. Venimos exigiendo esto desde hace años, y no nos dan ninguna respuesta. Enviamos una carta al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) pidiéndole a las autoridades que generen estos datos. Y tampoco sería tan difícil hacer un relevamiento sobre la población en cuestión. Hasta el momento no tenemos respuestas: parece no ser una prioridad", responde.