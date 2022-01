Unión elimina el viejo foso para jugar una nueva Copa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es uno de los caballitos de batalla de la llamada Gestión Spahn. Para la temporada 2022 desaparece el viejo foso oficial (ya había sido eliminado el de Pujato) de cara a la Sudamericana. También se estrenó el Salón de Usos Múltiples para el patín donde estaba "La Pajarera".

Arrancó el 2022 con elecciones para renovar Comisión Directiva en el Club Atlético Unión que ya aparecen a la vuelta de la esquina: n principio se deberán fijar entre el 8 de abril y el 8 de mayo. Bajo el slogan de "El mayor plan de obras de la historia de Unión en los últimos 60 años", la entidad de la Avenida López y Planes empezó con un furioso sprint de inauguraciones, anuncios y realidades.

Tal como lo habían anticipado los dirigentes rojiblancos en la última visita institucional a El Litoral, el viejo foso del lado oficial (donde antes estaba la inolvidable Techada y ahora se levanta la imponente doble bandeja sur) ya será historia para el Tate en este 2022 que ilusiona a todos.

El mismo club, en sus redes sociales, hizo el anuncio: "Se trabaja en la colocación de bases de hormigón premoldeado para tapar los fosos laterales y así ampliar el área de precalentamiento de jugadores acorde a los estándares requeridos por Conmebol rumbo a una nueva competencia internacional".

El tema fue explicado: si bien la Conmebol siempre tiene contemplaciones y Unión, de la mano de Madelón, ya jugó dos copas en su estadio, hay exigencias a futuro que se deben cumplir sí o sí par los certámenes internacionales. Uno de ellos tiene que ver con el espacio de retiro en metros que debe haber, considerando la cartelería estática de publicidad. Del lado oficial, que es donde se realizan siempre los movimientos pre-competitivos, Unión estaba muy condicionado por el poco espacio que había; incluso con el limitante del viejo foso rojiblanco.

"Vamos a tapar todo el foso del lado de la tribuna nueva, con los bloques de hormigón; eso sí respetando los canales de agua que van por debajo, algo que genera siempre que el césped del 15 de Abril sea de los más elogiados de Argentina. El aspecto cambiará muchísimo, tal como pasó en su momento en el lado de Cándido Pujato. Eso, más allá de la estética y la vista renovada, generará el espacio de retiro que exige Conmebol para los partidos de Copa", aseguraron ante la consulta de El Litoral.

Incluso, mirando a futuro, la idea es que desaparezca el alambrado y se pueda jugar con esa especie de "acrílico" que tienen los grandes estadios del mundo. Otro de los aspectos que cambiará, para mejor, es la zona donde están enclavados los dos bancos de relevos en el estadio rojiblanco.

Además del tema foso, el Club anunció que "luego de 60 años se recuperó un espacio histórico dentro de nuestro club, que para el ya anunciado Plan de Obras, se convertirá en el esperado Salón de Usos Múltiples del IPEI y de toda la institución. Allí se llevó a cabo hace poco la Gala de Fin de Año de la disciplina Patín, donde 60 alumnas desplegaron su destreza".

Así las cosas, todo parece indicar en este 2022 que el caballito de batalla del oficialismo, además del envión del fútbol profesional al jugar la Copa Sudamericana (el 23 de marzo se conocerán sus rivales en el sorteo que hará la Conmebol en Luque), serán los ladrillos: en la cancha y en la sede. El anunciado "mayor plan de obras e infraestructura de los últimos 60 años en la historia del club".

Un "palito" contra Spahn desde Chile

En una entrevista con "La Central Deportiva", el presidente de Unión, Luis Spahn había asegurado que "tenía casi abrochada la llegada del delantero Cristian Zavala". A su vez, el pope máximo tatengue dio a entender que el punta que jugó en Deportes Melipilla la última temporada y llegó a la Selección de Chile, "fue apretado para que se quede en su país, de lo contrario perdería la posibilidad de seguir siendo convocado". Finalmente, el jugador acordó con un grande de Chile: Colo Colo.

En diálogo con Diario AS, José Manuel Espinosa, representante de Zavala, se refirió a lo que ocurrió en la negociación. "Sí nos hicieron una oferta, en la cual yo participé, pero no llegamos a un acuerdo y nada más. Es más, les dije 'no, el jugador quiere quedarse en Colo Colo' y sería así. Fue todo lo que alcanzamos a hablar. Me parece extraño. Yo tuve dos reuniones con este personaje, el presidente, y nada más", comenzó diciendo.

"Él se basó en que había una opción concreta en la que se conversó con ellos y estábamos de acuerdo en los precios. En lo que no estábamos de acuerdo era en la forma de pago. Y se lo dijimos. Pero aparte de eso, yo tenía un compromiso con Daniel Morón, con el técnico actual de Colo Colo (Gustavo Quinteros), en que lo pudiéramos traer. Entonces, mi palabra vale más de que se pagaran 10 pesos más o 10 pesos menos", continuó explicando Espinosa.

Finalmente, el representante cree que lo que dijo Luis Spahn "fue una fórmula para quedarse tranquilo y entender que lo que él está pensando es lo que corresponde. Pero al final quién va a apretar a un jugador para que se quede acá o allá, si los jugadores son los que firman. O sea, no estamos hablando de una mafia. Somos gente que lo que busca es bien para el jugador que uno representa. Entonces, a veces la gente habla en base a la envidia, al odio, en base a que no pudo lograr un objetivo que pretendía. La verdad es que la situación actual de Argentina no es cómoda. Entonces, cómo voy a llevar a un jugador donde no sé si le pueden pagar al día. No sé si las cosas pueden ser como nos están prometiendo... Yo tengo que resguardar los intereses de la familia del jugador y de él", concluyó.