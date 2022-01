https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.01.2022 - Última actualización - 05.01.2022 - 11:25

9:51

La santafesina compartió con la iraní Leila Ebrahimi el Primer Premio Internacional en el 23° Festival Internacional de Narración de Cuentos, celebrado de manera online en Teherán del 16 al 21 de diciembre. En su lengua materna conquistó a un jurado encabezado por la experimentada narradora libanesa Sara Kasir. Se trata de una consagración para Sabio, quien lo vive como una posibilidad de unir continentes y romper mandatos culturales.

Marcela Sabio Una palabra que atraviesa las culturas La santafesina Marcela Sabio compartió con la iraní Leila Ebrahimi el Primer Premio Internacional en el 23° Festival Internacional de Narración de Cuentos, celebrado de manera online en Teherán del 16 al 21 de diciembre. En su lengua materna conquistó a un jurado encabezado por la experimentada narradora libanesa Sara Kasir. Se trata de una consagración para Sabio, quien lo vive como una posibilidad de unir continentes y romper mandatos culturales. La santafesina compartió con la iraní Leila Ebrahimi el Primer Premio Internacional en el 23° Festival Internacional de Narración de Cuentos, celebrado de manera online en Teherán del 16 al 21 de diciembre. En su lengua materna conquistó a un jurado encabezado por la experimentada narradora libanesa Sara Kasir. Se trata de una consagración para Sabio, quien lo vive como una posibilidad de unir continentes y romper mandatos culturales.

Marcela Sabio, referente de la narración oral escénica en Santa Fe y el país, obtuvo el Primer Premio Internacional de Narración Oral en el 23° Festival Internacional de Narración de Cuentos, celebrado en Teherán, Irán, del 16 al 21 de diciembre.

Sabio compartió el primer premio con la iraní Leila Ebrahimi, en esta edición que se realizó de manera online, debido a la pandemia. De todos modos los premios fueron anunciados en una ceremonia presencial en el Instituto para el Desarrollo Intelectual de Niños y Jóvenes Adultos (IIDCYA- Kanoon), la organización detrás del evento.

“Al principio solo supuse que el premio era haber sido escogida entre más de 100 narradoras/es de lengua no árabe/farsi. De esa elección fuimos 21 los/las seleccionados y para mí ya fue un premio, poder participar en tan prestigioso festival”, cuenta Marcela. Pero en la madrugada (nuestra) del 22, recibió la buena nueva de parte de Bahareh Jahandoost (una de las organizadoras): “Tengo una noticia para ti: Has ganado el primer lugar del festival en la Sección Internacional”; antes de pedirle unas palabras de agradecimiento en inglés para el momento de la ceremonia, “¡que comenzaba en apenas cuatro horas!”, se sorprendió la fundadora de la biblioteca Juglares Sin Fronteras.

Lengua propia

Sobre la modalidad de participación, cuenta Sabio: “Todo se dio muy bien, porque conté en mi lengua materna, en español, porque me tradujeron al árabe, porque luego, me enteré que era el primer y único premio internacional donde no sólo se competía con narradores de habla extranjera (para Irán), sino también con 19 narradores iraníes de alta talla”.

La narradora canadiense Shayna Jones y el narrador iraní Davud Reyhani también compartieron el segundo lugar, mientras que Qamar Gholamian de Irán ocupó el tercer lugar en la categoría de competencia internacional.

La experimentada narradora libanesa Sara Kasir estuvo acompañada por los expertos en medios iraníes Mansur Zabetian y Giti Khameneh en el jurado. En una videollamada proyectada en la ceremonia, Kasir dijo: “En mi opinión, su festival fue genial. Como narradora internacional, asisto a muchos festivales y siempre hablo de tu festival allá donde voy. Es un evento profesional y veo su deseo de escuchar una historia”, según relató The Arab Times.

El jurado también expresó su agradecimiento a la Mumbai Storytellers Society por su contribución al festival. Maryam Zaré quedó en primer lugar en la categoría de competición nacional, seguida de Roya Havasbeigi. Faranak Hayati ocupó el tercer lugar. Leila Khalifeh-Saqqa ganó el premio especial del jurado.

La última sesión del festival se celebró en la Noche de Yalda, que cayó el 21 de diciembre de este año, el último día de otoño, cuya velada es celebrada por los iraníes como una antigua tradición. La narración de cuentos por parte de padres y abuelos es un elemento clave de la celebración. “Tenemos la intención de cimentar las bases de la narración de historias en el país mediante la organización de este festival”, dijo el director gerente de Kanoon, Mehdi Ali-Akbarzadeh, en la ceremonia, según el reporte de The Arab Times.

Añadió: “Contar historias puede ayudar a mejorar las relaciones entre padres e hijos y, en consecuencia, ayuda a fortalecer los cimientos de las familias”. “Las buenas historias capacitan a los buenos niños y la narración ayuda a atraer a los niños ya los padres a la lectura”, señaló Ali-Akbarzadeh.

Decenas de narradores extranjeros, incluidos Patrick Mohr de Suiza, Nor Azhar Ishak de Malasia, Veronica Antipolo de Canadá, Beatriz Quintana Valle de Cuba, participaron en el festival. En el Concurso Nacional de Cuentos Tradicionales y Folclóricos el primer premio quedó desierto, pero Hossein Gholami ganó el segundo premio, mientras que Shirin Keikhai obtuvo el tercer lugar.

Marcela durante el streaming de su narración, subtitulada al árabe.Foto: Gentileza de la artista

Logro colectivo

Afirma Sabio: “Agradezco a la querida Amalia Rivera de la Cavada, por ser la primerita en difundir, a todas y todos los compañeros de Fino (Foro Internacional de Narración Oral) que con su amor, compromiso con este oficio también se convierten en nuestras fuerzas y esperanzas para aceptar siempre nuevos desafíos. El agradecimiento máximo al maestro y amigo Rubén Corbett, porque cuando desde Irán le pidieron recomendación de una mujer narradora en español, de inmediato les sugirió mi nombre y sé que no lo hizo por la gran amistad que nos une, sino porque cree en mi trabajo. ¡Y así comenzó este camino sin yo siquiera esperar este gran final! Es también un premio un logro de Fino. Y voy a parafrasear las salutaciones Crispín d’Olot (desde España) que me han hecho seguir procesando el inmenso alcance de este reconocimiento: ‘Reiterarte mi enhorabuena por ese premio del país de las mil y una noches, sin duda la guinda que corona una carrera galardonada de éxitos y de lucha. Una maravilladora como tú no puede menos que romper las fronteras entre Oriente y Occidente’”.

Sobre esta perspectiva de género que atraviesa a los países musulmanes, reflexionó Sabio en las horas posteriores: “Pienso qué gran paso para las mujeres, en países y culturas donde el paradigma del poder está en los hombres. Esta vez, el poder de la palabra de una mujer latina atravesó el corazón y entendimiento de un jurado de mayoría masculina. Brindo también por ellos, los que sí comienzan a pensar en caminar junto y no delante de nosotras. Felicitaciones gigantescas a todos y todas las narradoras y narradores que compitieron en este gran festival y a los organizadores del mismo, realmente es maravilloso el trabajo que realizan”.

Por último, reservó unas palabras para los suyos: “No puedo dejar de agradecer a mis hija e hijos; a mi familia entera, pero sobre todo a Iride, Jorge y Joaquín, que desde muy niños entendieron a su forma la profesión, el oficio, la gran vocación de vida en el arte de su mamá. A ellos que siempre me han apoyado y con quienes tengo la dicha enorme de compartir el mundo del arte y el intercambio social que nos hace crecer trabajando para y con otros/otras”.