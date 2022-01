Nación reconoció que "hay circulación comunitaria de ómicron"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.01.2022

10:21

La nueva variante convive con la Delta, aseguraron desde el Ministerio de Salud argentino. Además, descartaron que haya casos de "flurona".

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, confirmó hoy que "hay circulación comunitaria" de la variante Ómicron en la Argentina, mientras que dijo que no hay "evidencia" de que existan casos de "flurona" en el país.



"La circulación de Ómicron vino a complicar todo esto porque tenemos jurisdicciones donde hay circulación comunitaria de Ómicron que están conviviendo con otras donde está predominando la variante Delta, que son la mayoría (de casos)", señaló.



Además la funcionaria dijo que desde la cartera de Salud esperaban "esta suba de casos", mientras que prefirió no hacer pronósticos en cómo impactará la variante Ómicron en la sociedad argentina.



"No podemos hacer pronósticos porque no tenemos evidencia. Tenemos que evitar los casos graves y las muertes", aseveró en declaraciones radiales, mientras que además indicó: "Nosotros no tenemos evidencia de que en la Argentina haya casos de flurona".

Tarragona manifestó también: "La conducta individual hoy es lo que mejor resultado nos da. Que la gente mantenga distancia, que use barbijo, que se lave las manos, que evite los lugares cerrados y las aglomeraciones de gente. Eso ha resultado cada vez que lo hemos hecho".



Además, en medio de la suba de casos y la demanda por testeos, la funcionaria comentó: "Fue una irrupción casi inesperada de tantos (casos), tan juntos. Las jurisdicciones ya están ampliando sus capacidades de testeo. Nosotros estamos acompañando la estrategia de impulsar los auto test, en breve vamos a poder hacerlo y eso descomprime también el testeo en el primer nivel"