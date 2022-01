https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.01.2022 - Última actualización - 12:46

11:24

Muchas personas están recibiendo el turno para vacunarse justo en este momento donde se registraron récord de casos de Covid y comienzan a surgir algunos miedos.

Coronavirus Qué puede suceder si se aplicó la vacuna sin saber que estaba contagiado de Covid-19 Muchas personas están recibiendo el turno para vacunarse justo en este momento donde se registraron récord de casos de Covid y comienzan a surgir algunos miedos. Muchas personas están recibiendo el turno para vacunarse justo en este momento donde se registraron récord de casos de Covid y comienzan a surgir algunos miedos.

La variante ómicron, que ya esta circulando en el país, presenta síntomas muy leves que pueden confundirse con un resfriado, y de la existencia de pacientes asintomáticos, a muchos les preocupa haberse vacunado sin saber que estaban contagiados de Covid.

¿Qué dicen al respecto los expertos?

“Es improbable que la vacunación agrave el cuadro de Covid porque todas son vacunas inactivadas —explicó Bárbara Broese, directora de Epidemiología del Hospital de San Isidro a La Nación—. Lo que sí puede ocurrir es que se confundan los síntomas propios de la vacunación (fiebre, malestar general, dolor en el sitio de inyección) con los síntomas del Covid, retrasando así el diagnóstico y contagiando a familiares y otras personas”.

Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, dijo: “Lo más probable es que no pase absolutamente nada”.

Y agregó que seguramente haya muchos pacientes asintomáticos que se están vacunando sin saberlo. “De todas maneras, no es recomendable dado que si se empieza con fiebre puede no saberse si es por Covid o por la vacunación”.

Cómo actuar si estoy contagiado o soy contacto estrecho

“Al enterarse de que se recibió la vacuna siendo Covid positivo se debe informar al agente sanitario que le realiza el seguimiento para que sea controlado. Los síntomas post vacunación no deberían durar más de 72 horas. Si persisten debe realizarse un testeo”, dijo Broese.

“No hay que preocuparse, pero sí consultar a un médico si aparece algún síntoma”, coincidió Teijeiro.

De acuerdo al Ministerio de Salud, en caso de ser contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19, se recomienda aplazar la vacunación hasta que finalice el período de aislamiento. Del mismo modo, “quien tenga síntomas compatibles no debería ir a vacunarse, no por el hecho de que se pueda agravar la enfermedad, sino porque debe estar aislado para no contagiar a otras personas en el centro de vacunación”, finalizó Broese.