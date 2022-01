https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.01.2022

11:37

Tras la reconducción del presupuesto

Manzur empezó el año trabajando sobre la reasignación de recursos

El jefe de Gabinete asumió un inesperado protagonismo en la distribución de fondos nacionales, por la delegación que establece la ley al no haberse aprobado el proyecto de cálculo de gastos e ingresos para este año. No se tomará vacaciones y ya empezó a conversar con gobernadores.

Juan Manzur y una reasignación "a discreción" del presupuesto reconducido. Crédito: Archivo

Por Redacción EL SEGUIR El jefe de Gabinete, Juan Manzur, inició este lunes las tareas de "reasignación presupuestaria de todos los ministerios", con el objetivo de que el Gobierno "pueda seguir funcionando", en el marco de la prórroga del Presupuesto decretada en diciembre luego de que la oposición rechazara la ley de leyes en el Congreso. "El jefe de Gabinete inició sus actividades a las 7 de la mañana, como lo hace habitualmente, e inmediatamente se abocó a la tarea de la reasignación de partidas presupuestaria de todos los ministerios, para que el Gobierno pueda seguir funcionando", publicó la agencia Télam, citando una fuente oficial. En paralelo, sostuvo además que Manzur "mantenía esta mañana conversaciones telefónicas con ese objetivo". Precisaron asimismo que la semana pasada, el jefe de Gabinete "dialogó por ese tema con los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Chaco, Jorge Capitanich; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de La Rioja, Ricardo Quintela", entre otros. Secuencia El 17 de diciembre, tras una extensa sesión, Juntos por el Cambio y otros bloques opositores reunieron 132 votos en contra y 121 a favor (con una abstención) para rechazar el Presupuesto. El 24 de diciembre pasado el Gobierno prorrogó, a través del decreto 882/2021, el Presupuesto 2021, ante el rechazo de la oposición en el Parlamento a la aprobación del proyecto de gastos en ingresos del Estado Nacional para 2022. "A la fecha no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2022", apuntó el decreto publicado en el Boletín Oficial. A partir de eso, trascendió que Alberto Fernández no insistirá con el proyecto de presupuesto 2022 al Congreso, y descargará sobre la oposición las consecuencias de no contar con el cálculo de recursos, gastos y asignaciones. Por eso armó un equipo con la Jefatura de Gabinete a la cabeza para definir el reparto de las partidas que vendrán en adelante para las provincias. Consecuencias La prórroga del presupuesto del año anterior es un mecanismo previsto en la ley de administración financiera, que le otorga al Ejecutivo un margen de discrecionalidad en el manejo de los recursos, que deja a los gobernadores en una situación de dependencia de la Casa Rosada aún más acentuada de lo habitual. "Se faculta al jefe de Gabinete de Ministros a adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga, con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional", señala uno de los artículos de la prórroga, habida cuenta de que el gobierno no podrá enviar otro presupuesto hasta marzo, al inicio del año legislativo. Aunque según distintas versiones periodísticas, eso no estaría en sus planes. "La decisión ya está tomada: haremos la reasignación de partidas que haya que hacer y que la oposición cuestione lo que quiera cuestionar", resumió un allegado al Presidente en un artículo de El Cronista firmado por Martín Di Natale. Según la publicación, el presidente y su vice, Cristina Fernández de Kirchner, habrían acordado que el Frente de Todos no correrá con el costo político de enfrentar otro debate de presupuesto en Diputados que podría implicar otra derrota legislativa. En tanto, para poner en marcha el esquema de reasignación de fondos o ampliación de partidas el jefe de Gabinete, Juan Manzur, armó un equipo de trabajo que coordinará con el Ministerio de Economía de Martín Guzmán el reparto del presupuesto a las provincias; en una suerte de "discrecionalidad" que supuestamente se basaría en el acuerdo con los mandatarios, y algunos parámetros objetivos de distribución. Así, los fondos seguirían repartiéndose desde la Nación de acuerdo al mismo esquema de reparto en función de necesidades básicas insatisfechas y población de cada distrito. Y Manzur, que no se tomaría vacaciones, empezó con el trabajo a primera hora del primer día hábil del año. La recaudación subió 73,6% La recaudación en diciembre registró una suba de 73,6% interanual, lo que implicó un incremento del 65,9% para el total de la recaudación a lo largo del 2021. Economía destacó el sostenimiento del crecimiento real a lo largo de todos los meses del año. En particular, la recaudación correspondiente a los tributos asociados a la Seguridad Social sostuvo elevadas tasas de crecimiento (67,8% i.a.). En cuanto a los factores que explican esta dinámica, vale resaltar el proceso de recuperación de los salarios tras los distintos acuerdos paritarios y la recuperación del empleo registrado. El crecimiento responde tanto a una suba de los Aportes Personales (66,7% i.a.) como a un incremento de las Contribuciones Patronales (70,1% i.a.). Cabe mencionar que la recaudación de estas últimas se encuentra afectada por las exenciones otorgadas por el Estado Nacional, para aliviar la carga tributaria al sector de la Salud, los sectores críticos del programa REPRO 2 y las provincias del Norte Grande. En cuanto a los tributos del Comercio Exterior, se mantiene la dinámica evidenciada meses anteriores, registrando un incremento de 142,8%. El principal impulso fue aportado por los Derechos de Exportación, con un aumento de 194,0% i.a.; por otro lado, los Derechos de Importación y Tasa Estadística crecieron en su conjunto 81,5% i.a. Por otra parte, los tributos que responden con mayor inmediatez a la actividad económica crecieron 71,1% i.a. Dentro de este grupo, evolucionaron positivamente el IVA impositivo (61,7% i.a.), el impuesto a los Combustibles (52,9% i.a.), los Internos Coparticipados (62,2% i.a.) y el Impuesto a los Créditos y Débitos (82,9% i.a.). En cuanto a este último, cabe aclarar que continúa vigente la exención al sector Salud. El Impuesto a las Ganancias creció 55,6% i.a., incluso bajo los efectos de las reformas implementadas en 2021 para aliviar la carga tributaria de los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia. Impactaron positivamente en el desempeño de este tributo la evolución favorable del mercado laboral y la recuperación de la actividad económica. Por último, la recaudación de Bienes Personales registró un incremento de 24,7% i.a. debido a los mayores montos ingresados por el tercer anticipo correspondiente al período fiscal 2020. De esta manera, el desempeño de la recaudación en diciembre ratifica la dinámica observada durante todo el año. Esto se dio en buena medida gracias a la implementación de políticas desde el Estado Nacional para propiciar la recuperación económica, priorizando el avance de la campaña de vacunación y protegiendo a los sectores más perjudicados por la pandemia. Por otro lado, vale destacar las reformas introducidas a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que permitieron fortalecer los recursos públicos otorgando mayor progresividad al sistema tributario. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

