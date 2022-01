https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.01.2022 - Última actualización - 11:53

11:51

Puede ser clave para la fase oral del caso

Revelaron un acuerdo de 2009 que podría salvar al príncipe Andrés de ser acusado de agresión sexual

El documento no menciona directamente al hijo de la reina de Inglaterra, pero contiene el concepto de "proteger a otros potenciales acusados" de ser demandados por la ciudadana estadounidense Virginia Giuffre, en el hecho relacionado con una serie de presuntos delitos sexuales que habría cometido Jeffrey Epstein, ex socio del miembro de la realiza británica.

La mujer que acusa de agresiones sexuales al príncipe británico Andrés aceptó no demandar a "otros potenciales acusados" en un acuerdo que firmó hace años con Jeffrey Epstein, según un documento hasta ahora confidencial y hecho público este lunes, lo que parece aliviar la situación del tercer hijo de la reina Isabel II. El acuerdo, revelado por una corte de Nueva York, muestra que Virginia Giuffre arregló su demanda por 500.000 dólares en 2009 con Epstein, que se suicidó diez años después mientras esperaba su juicio. El documento -clave para la fase oral del caso- no menciona directamente al príncipe, pero contiene el concepto de proteger a "otros potenciales acusados" de ser demandados en el caso relacionado con los presuntos delitos sexuales de Epstein. El acuerdo dice que Giuffre "libera, absuelve y descarga para siempre a dichas segundas partes y a cualquier otra persona o entidad que pueda ser incluida como acusado potencial (otros posibles demandados) de todas y cada una de las acciones y actuaciones". Los abogados del príncipe Andrés citaron el acuerdo, y más puntualmente ese punto, para reclamar que la demanda sea desestimada. Para la defensa del príncipe el documento debería ser suficiente para que juez descarte la demanda en la fase de argumentos orales del caso, que se llevará a cabo mañana. Giuffre alega que Epstein la prestó para tener relaciones sexuales con sus poderosos y ricos asociados, incluyendo a Andrés. La mujer demandó al miembro de la familia real británica por daños y perjuicios no especificados, porque, dijo, el príncipe Andrés la asaltó sexualmente en 2001 cuando ella tenía 17 años. Argumentos de las partes El príncipe, de 61 años, no ha sido acusado formalmente y ha negado enérgicamente y en repetidas ocasiones las denuncias. Después de la condena a Ghislaine Maxwell, la semana pasada, por tráfico sexual de menores, estos días eran claves para el príncipe británico. Hoy, el juez Lewis Kaplan tenía previsto escuchar los argumentos orales sobre si se debe desestimar o no la demanda contra Andrés, en una audiencia por videoconferencia. Kaplan rechazó el viernes último los intentos de los abogados del príncipe de detener el avance de la demanda con el argumento de que Giuffre ahora vive en Australia. Un día antes, el proceso había tenido una jornada de discusiones casi médicas: los abogados de Giuffre exigieron que el príncipe entregara registros médicos que demostraran que no podía sudar, porque en una entrevista de 2019 con la BBC, el príncipe había negado la afirmación de la mujer de que habían compartido un baile sudoroso en una discoteca de Londres, alegando que en ese momento no podía sudar debido a una condición relacionada con rol en la Guerra de Malvinas de 1982. Giuffre dice que el príncipe Andrés la agredió en la casa de Epstein en Nueva York, en su isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y que abusó sexualmente de ella en la casa londinense de su amiga Maxwell, quien le presentó el príncipe a Epstein a principios de la década de 1990. Maxwell amiga de Epstein- podría ser condenada a pasar el resto de su vida presa, porque fue considerada culpable por un jurado de cinco de los seis cargos por los que era señalada. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

