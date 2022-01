Ya está Munúa pero Unión no tiene la cara esperada: "Juanchón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La segunda oferta que realizó la Secretaría Técnica, con Battión a la cabeza, también fue descartada por el representante de Juan Manuel García. El jugador quedó libre y tiene varias propuestas, aunque quiere seguir en Santa Fe.

Juan Manuel García, Cristian Tarragona, el uruguayo Sosa Sánchez y Milton Giménez son las caritas más buscadas en el mercado de pases de la Argentina. ¿El motivo?: simple, anduvieron bien en sus clubes y se quedaron libres, con el pase en su poder. Entonces, como todos buscan goles, sus nombres suenan en varios lados al mismo tiempo. En el caso de "Juanchón" era la prioridad para Gustavo Munúa, pero por ahora no lo tendrá Unión en el inicio de la pretemporada en Casasol.

"Este martes el plantel rojiblanco comienza la pretemporada. La actividad en la primera jornada de trabajo del 2022 dará inicio a las 7 de la mañana con análisis clínicos y controles cardiológicos a los futbolistas. Luego, por la tarde, continuará con mediciones y exámenes de rutina", fue el comunicado oficial del Club Atlético Unión para los medios de prensa que siguen la actualidad del Tate.

En la sangría de delanteros (el presidente Spahn anunció que Márquez y Blandi no siguen; además de la idea para devolver a Cordero a Huracán), todos los cañones apuntan a intentar asegurar a Juan Manuel García. Por ahora, el delantero nacido en Tandil hace 29 años y que se ganó el corazón de los hinchas tatengues con goles valiosos, no arrancará la pretemporada con Munúa en Casasol. Es más, está entrenando en Tandil con un PF particular e iniciando su propia base física.

A la primera oferta la elevó el propio presidente de Unión, en un muy buen diálogo con Claudio Rodríguez, el representante de "Juanchón" García: fue rechazada por insuficiente. A la segunda oferta, mejorada, la presentó Roberto Battión, desde la Secretaría Técnica del Club Atlético Unión: también fue rechazada.

"Vamos a tomar una decisión esta semana, la primera del año. El diálogo con Unión, ya sea con Luis (Spahn) o Roberto (Battión), es excelente y seguimos hablando. Pero la realidad es que estamos lejos con los números", explican a El Litoral ante la consulta del tema Juan Manuel García en el propio entorno del silencioso delantero.

En principio, cuando un jugador de 29 años queda libre, todo apunta al salario, porque es muy complicado que un club compre la ficha de un futbolista a esa edad. En todo caso se gotea un monto mensual que incluye salario y un imaginario préstamo. En ese sentido, si bien el Tate fue mejorando la oferta (de la primera a la segunda), los otros clubes interesados (Newell's, Godoy Cruz y Tucumán) siguen siendo más tentadoras. Eso sí, ante ofertas parecidas, el jugador quiere quedarse en Santa Fe para jugar por Unión y estar en la Copa Conmebol Sudamericana 2022 con la rojiblanca a bastones.

"Es un desgaste lógico, estamos tirando de los dos lados y somos optimistas que Juanchón se quede con nosotros", se ilusionan cerca de Casasol. Lo que es evidente, más allá de como termine la novela García, es que deberán llegar delanteros.

Del plantel que terminó el 2021 con Gustavo Munúa como entrenador, se desvincularon Fernando "Cuqui" Márquez y Nicolás Blandi. Al mismo tiempo, hay conversaciones con Uriel Pérez para "devolver" a Cordero, el jugador que pidió Azconzábal y cuya ficha es de Huracán de Parque Patricios. O sea, tres delanteros menos y lo de "Juanchón" en veremos. Con tres competencias a la vista (torneo local, Sudamericana y Copa Argentina), el bloque de ataque quedó desmantelado por completo en López y Planes.

En los otros dos temas importantes a resolver, el del arquero Sebastián Moyano (el pase es del golero) y el todo-campista Enzo Roldán (el pase es de Boca), hay un elevado optimismo que todo se resuelva a favor de la continuidad con la camiseta de Unión en el 2022.

Hay que recordar que Unión, de la mano de Munúa, hará base en Casasol los primeros días de enero y luego se instalará en la República Oriental del Uruguay, donde ya tiene cerrados dos amistosos internacionales frente a Nacional y Peñarol, respectivamente.





¿Será Yacob el primer pasajero?

Claudio Yacob, a quien Gustavo Munúa conoce y dirigió en Nacional de Montevideo, es uno de los nombres que aparece en el radar tatengue a la hora de conocer los posibles refuerzos para la temporada 2022. El volante nacido en Carcarañá, provincia de Santa Fe, inició su carrera en Racing Club (jugó entre 2006 y 2012) y luego fue transferido al West Bromwich Albion de Inglaterra (2012-2018), después jugó en Nottingham Forest (2018-2020), cuando firmó para Nacional de Uruguay (2020), donde fue dirigido por Munúa.

El año pasado en Huracán completó durante el último campeonato algunas buenas actuaciones, aunque no logró la continuidad debido a problemas físicos. Acaso es, la falta de rodaje, lo que más preocupa. Pero el nombre gusta, está disponible y Munúa lo conoce de su tiempo en Nacional.