https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.01.2022 - Última actualización - 17:18

12:35

Ahora, para "ayudar" a los dirigentes sabaleros, está el director deportivo que es Marito Sciacqua, un viejo conocido de la casa. Se analizaron todas las opciones posibles del mercado, menos una: la del "Turco" Mohamed. Dos uruguayos y Falcioni en el sprint final.

La complicada sucesión de Eduardo Domínguez De Somoza a Doménec Torrent hasta terminar en Julio Falcioni Ahora, para "ayudar" a los dirigentes sabaleros, está el director deportivo que es Marito Sciacqua, un viejo conocido de la casa. Se analizaron todas las opciones posibles del mercado, menos una: la del "Turco" Mohamed. Dos uruguayos y Falcioni en el sprint final. Ahora, para "ayudar" a los dirigentes sabaleros, está el director deportivo que es Marito Sciacqua, un viejo conocido de la casa. Se analizaron todas las opciones posibles del mercado, menos una: la del "Turco" Mohamed. Dos uruguayos y Falcioni en el sprint final.

De Somoza con ningún partido dirigido a Julio César Falcioni que si no llega a las 1.000 batallas pega en el palo. Desde el 4 de junio de 2021, con la estrella en San Juan, la pregunta se instaló sola: "¿Qué será de Colón el día que se vaya Eduardo Domínguez?". Estaba claro que el llamado "día después" del "Barba" sería complicado. Lo que los dirigentes no imaginaban es que fuera tan repentino como traumático. Por eso titulaba hace poco: "La sucesión más importante de la historia en Colón".

No hay dudas que les explotó la bomba en la mano con el portazo de Domínguez y los dejó aturdidos, lastimados y extraviados. Lo más loco de todo es que toda esta timba de nombres lo agarró a Vignatti con plata en la mano. Por lo que ganaba Eduardo y por ingresos futuros. "Con los años aprendí que hay que traer un técnico caro porque te soluciona el problema de los jugadores baratos", me dijo alguien hace unos días del Mundo Colón.

En el primer corte, cuando se fue Eduardo, los llamados "técnicos caros" dijeron todos que no al llamado de Colón: Crespo, Almirón, Heinze y Zubeldía. Se abrió una puerta por el "Cacique" Medina, camino al Inter: no lo asustó el número a Vigantti pero también se "pinchó". En realidad, lo primero que pensaron era que Battaglia no seguía en Boca y lo querían a "Seba" (rodaje en club grande y fanático de Colón). Otro bollito de papel al cesto.

En ese "no, no y no", aparece lo de Somoza y fue el mismo Vignatti al que le gustó la charla. Lo conformó Somoza, pero mucho más que estaba Monarriz de ayudante con el PF de Russo en Boca. A las diez de la noche de un día, Somoza era el DT de Colón; a las 8 de la mañana del otro día había renunciado antes de asumir. Increíble, así explicado. Ni el mismo Cristian Bragarnik, que no es representante pero sí amigo de Monarriz, los hizo reaccionar: "¡Ustedes están locos en decirle no a Colón!". ¿Que pasó del sí al no?: sólo Somoza lo sabe.

Otra vez, arrancar de cero: el uruguayo Pezzolano asomaba, pero coqueteaba entre Colón y Talleres. Hasta que el ex Pachuca plantó a los dos y se fue al Cruzeiro de Brasil. El fin de semana, con la elección abierta del tema entrenador, los dirigentes terminaron de cerrar el desembarco de Marito Sciacqua. En el medio, hubo un meet/zoom con un nombre imposible: Domènec Torrent, ex asistente de Guardiola que vino a Sudamérica a dirigir al Flamengo de Brasil.

Cuando llegó la oficialización de Marito Sciacqua, arriba de la mesa había dos nombres uruguayos y el de Julio César Falcioni. De los charrúas, uno de los dos, era Alfredo Arias y el otro (posiblemente) Gustavo Díaz, que dirige a River de Montevideo.

La opinión del flamante Director Deportivo (Marito), entre las opciones posibles, inclinó la balanza para el lado del "Emperador", que ya dirigió a Colón. ¿Qué es lo que falta?: el acuerdo económico y los detalles finos. En principio, el cuerpo técnico de "Pelusa" sería el mismo de Independiente: Pedro Damián Monzón y Omar Piccoli como asistentes de campo; Gustavo Ottero, Kenshi Piccoli y Rodrigo Castellanos en el comando físico; el paraguayo Cesar Velázquez (el del golpe a Migliónico) como entrenador de arqueros.

Así Colón pasó del inexperto Somoza al curtido Falcioni, con todo un abanico de opciones en el medio. La única opción que nunca se analizó fue al del "Turco" Mohamed, con motivos que nunca quedarán claros y que sólo los dirigentes conocen.

Desde el 4 de junio de 2021 quedó decretado en Colón que el día final del "Dominguismo" sería duro. Y la era post Domínguez, durísima. El final, repentino y sin pre-aviso del "Barba", dejó bloqueados a dirigentes sabaleros con varias batallas duras en el lomo.

El plan de salida fue Marito Sciacqua para "ayudar" como Director Deportivo a una decisión final que conduce, de manera inevitable, al segundo ciclo de Julio César Falcioni en el banquillo técnico de Colón.





El "Tomba" compite con Colón por el "9"

En las últimas horas del domingo la información retumbó en todo el Feliciano Gambarte: Martín Ojeda tiene un pie fuera de Godoy Cruz, ya que el Dinamo Zagreb de Croacia avanzó en las negociaciones y está a punto de contratar al goleador tombino. El campeón de Croacia ya acordó el contrato con el futbolista y en las últimas horas habría llegado a un acuerdo con la dirigencia tombina y pagarían 5,3 millones de euros (casi 6 millones de dólares) en lo que será la transferencia más cara en la historia del Dinamo Zagreb. De ese monto Godoy Cruz se quedará con el 50%, ya que la otra mitad se la repartirán entre Racing (30%) y un grupo empresario (20%).

Hace varios años atrás Godoy Cruz también hizo negocios con los croatas, ya que le vendieron al defensor Leonardo Sigali quien habló con el diario Sportske y se refirió al jugador tombino a quien tuvo como compañero en Racing: "Ojeda es un gran delantero, de eso no hay duda. Realmente brilló esta temporada, y no solo es un futbolista de primer nivel, sino que también es un gran tipo. Es inteligente, tranquilo, un verdadero profesional".

El ex defensor del Tomba lo comparó con el volante español Dani Olmo: "¡Martín es un tipo de jugador como Dani Olmo! Él también conoce su historia, por lo que el Dinamo le resulta aún más atractivo. Es extremo, pero también su técnica es de primera". En las próximas horas Ojeda firmará su contrato y dejará una un hueco muy grande en lo deportivo, pero una buena suma de dinero para la institución. Con ese ingreso, apuntan a Sebastián Sosa Sánchez, el "9" de Patronato que es pretendido por Colón para el 2022.