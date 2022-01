https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.01.2022

“Estamos apoyando a una compatriota preventivamente. Tenía miedo de que la inoculen. Presentes como debe ser, para defender nuestra raza humana y hermanos”, dijo uno de los referentes.

Pandemia de Covid Brigada antivacunas intervino e impidió que inoculen a una madre santafesina y su recién nacido

El grupo “Venado por la Verdad”, de la ciudad de Venado Tuerto, difundió este lunes que durante el fin de semana, intervinieron a pedido de una embarazada y evitaron que tanto la madre como la criatura recién nacida, fuesen vacunados contra el Covid-19. Quien dio a conocer la noticia, vestido con camisa militar y hablando a sus “guerreros”, fue el referente Alihuen Posetto.

Sin nombrar a la vacuna y usando la frase “ponerse lo que ya sabemos”, Posetto aseguró que “tuvimos un suceso destacable”, donde una chica embarazada, “consciente y despierta no quería inocularse”. El joven, acompañado por un grupo de siete personas (curiosamente, dos de ellos con barbijos puestos), explicó que fueron al hospital y “nos pusimos firmes, ejerciendo el derecho como ciudadanos”, preguntando quienes iban a ser responsables del parto, el doctor a cargo y la enfermera. “Siempre hablando bien, de persona a persona”, remarcó.

Luego, explicó que tanto el bebé como la mamá, no fueron vacunados y que ambos se encuentran en buen estado de salud: “Todo salió como esperábamos. Es algo bueno. Obviamente la madre no fue inoculada y no lo va a ser, que es algo muy importante”, insitió. Y agregó: “Sepan que no están solos y que se replique esto en otras ciudades. Más allá de las diferencias, somos una gran familia. Tenemos que apoyarnos en estos casos”.

Posetto, aclaró en esta línea que la pandemia, es “una gran farsa” y la enmarcó dentro de una “dictadura totalitaria golpista”, enfocando su argumento en que “estamos en Latinoamérica, donde el control es muy bajo, pero todo es cada vez más digital y se nos acerca”. “Permanezcamos preparados porque es una guerra, hay que saber ejercer el derecho, empoderarse como seres humanos, tener sentido común y criterio, algo que se ha perdido”, resumió.