https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.01.2022 - Última actualización - 16:55

16:47

La AUF presentó al nuevo entrenador con la difícil tarea de enderezar el barco para llegar a Qatar 2022. No tomó postura por el caso de Nahitán Nández.

El sucesor de Tabárez "Vamos a estar en el Mundial": el mensaje de Diego Alonso, nuevo entrenador de Uruguay La AUF presentó al nuevo entrenador con la difícil tarea de enderezar el barco para llegar a Qatar 2022. No tomó postura por el caso de Nahitán Nández. La AUF presentó al nuevo entrenador con la difícil tarea de enderezar el barco para llegar a Qatar 2022. No tomó postura por el caso de Nahitán Nández.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentó a Diego Alonso como nuevo entrenador del seleccionado, que tendrá la difícil tarea de clasificarse al Mundial de Qatar 2022, algo que parece complicado en la coyuntura actual.



“Particularmente, creo en los jugadores actuales, en los que están ahora jugando la eliminatoria. Por eso estoy acá, porque creo profundamente que Uruguay, haciendo las cosas como las tiene que hacer, ‘vamos a estar en el mundial’”, declaró en conferencia de prensa el flamante DT, que ocupa el lugar luego de un gran legado de Óscar Washington Tabárez.



En la misma línea, planteó: “Creo mucho en los futbolistas que tenemos, en todos, en cada uno de ellos, y seguramente tendremos una selección que va a competir muy bien”.

🏟 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮



En la del Fútbol Uruguayo. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/uEwQ1iZuH5 — Selección Uruguaya (@Uruguay) January 4, 2022

En el caso de cuál será su impronta, todavía no dio muchos detalles, principalmente por la confección de la lista para la próxima doble fecha de Eliminatorias. “Hay cosas que, no porque vaya a haber algo diferente o no, simplemente que hay cosas que tienen que ser conversadas y habladas dentro de la intimidad del plantel”, aportó.



En el caso de Nahitán Nández, denunciado por violencia de género por parte de su ex pareja, declaró: "No voy a hacer ningún tipo de declaración. Simplemente estamos recopilando información".



Por último, se refirió a su relación con Tabárez: "He tenido contacto con Tabárez. Me conoce a mí desde hace mucho tiempo y yo a él. Conoce a mis abuelos, a mis padres y nacimos en el mismo barrio. Lógicamente siempre sentimos admiración y respeto por él. Me puse en contacto y recibí la respuesta que esperaba como siempre, pero preferiría mantener privada la conversación".