Bombazo mundial: Lorenzo Insigne, emblema del Napoli, acordó su llegada al Toronto de la MLS

Lorenzo Insigne tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Toronto FC de Canadá a partir de la próxima temporada. El capitán de Napoli aceptó la oferta por cinco años y medio y llegaría al club en julio en condición libre.



Con la confirmación del futbolista, los directivos del conjunto canadiense viajarán a Italia para oficializar el acuerdo entre ambos clubes y cerrar la llegada del extremo, informó el periodista, especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano.

Lorenzo Insigne has signed his five year and half contract as new Toronto FC player. Deal sealed and completed in Rome together with his agent. It’s done, no way back. 🔴🇨🇦 #TorontoFC



Official statement expected soon. Lorenzo will arrive in Toronto in July with his family. #MLS pic.twitter.com/36HGWZm8OJ