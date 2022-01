Oklahoma City se deshace de Gabriel Deck

Gabriel Deck transita su segunda temporada en la NBA pero sin embargo no le fue como esperaba. Llegó a finales de la temporada pasada y pese a lograr buenas actuaciones no es tenido en cuenta en Oklahoma City Thunder.



Medios del país norteamericano afirman que la franquicia negocia la llegada de otro jugador más una ronda del draft del 2028 pero necesita espacio salarial para hacerlo.

Thunder are waiving Gabriel Deck to make roster room for the trade, source tells ESPN.