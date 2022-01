Miguel Pedrola: "Hoy la variante que predomina en Santa Fe ya es Ómicron"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El reconocido infectólogo venadense que asesora al gobierno provincial en materia de Covid, consideró que la variante que reina en Santa Fe ya es Ómicron. Además, explicó el porqué de su afirmación, habló sobre la modificación en los tiempos de aislamiento y opinó la efectividad de las vacunas.

Por Jorge Pavia

El infectólogo venadense de trascendencia internacional, Miguel Pedrola, es asesor del gobierno de Santa Fe desde 2020, a poco de iniciada la pandemia. El médico, también especializado en HIV, es uno de los expertos consultados por la gestión de Omar Perotti en torno a la cambiante actualidad del coronavirus para delinear políticas públicas y acciones en materia sanitaria.

El profesional dio precisiones a Sur24 sobre las nuevas disposiciones que cambian los protocolos en cuanto a tiempos de aislamiento de personas contagiadas y contactos estrechos, diferenciando entre personas vacunadas y no vacunadas. También dio su parecer sobre la circulación de la variante Ómicron y la importancia de la vacunación.

Respecto a la disminución en los tiempos de aislamiento de personas infectadas y contactos estrechos, expresó que, quienes están vacunados, "si se contagian deben hacer siete días de aislamiento y cinco días sus contactos estrechos. Para los no vacunados podríamos decir que sigue todo igual", precisó Pedrola, especificando que esto se debe a que "en las personas vacunadas, el nivel de inmunidad, el tiempo en que el organismo va limpiándose del virus, es mucho menor y por eso se achica a siete días; ésa es la diferencia entre quienes están vacunados y quienes no".

Efecto Ómicron

Entre otras apreciaciones, Miguel Pedrola dio su parecer sobre la presencia de la variante Ómicron, que ya empieza a hacerse sentir en la provincia, asegurando: "Yo creo que hoy la variante predominante en la provincia de Santa Fe ya es Ómicron, solo que nosotros venimos secuenciando con unos 14 días de atraso, ya que quien toma la definición final sobre a qué variante corresponde cada muestra es el (Instituto) Malbrán, en Buenos Aires. Todo eso lleva una burocracia y una logística diferente, teniendo en cuenta que es más importante para los epidemiólogos que para la población. Hoy, por el desarrollo y el nivel de contagios que se está dando en todos lados, veo que Ómicron ya se impuso a Delta".

Por otro lado, el asesor provincial informó que las cepas más contagiosas le ganan la "carrera" a las otras y es por eso que se imponen, como pasa con la Ómicron, que está mostrando una rápida circulación.

"Como fuimos viendo a lo largo de toda la pandemia, las diferentes variantes van luchando por el lugar y cuanto más contagiosas son, más rápido lo ocupan, llegan más rápido a muchas personas y entonces, como en el caso de la variante Delta, cuando llega a las personas es tarde, porque ya están infectadas; es más o menos una carrera, quien llega más rápido es quien puede contagiarte", graficó.

Más allá de que no se está viendo un impacto en el nivel de camas hospitalarias y de Terapia Intensiva, en la opinión del profesional "tenemos que estar atentos a que todo el personal de salud no se contagie con estas nuevas cepas, si no vamos a tener las camas y todo el potencial, pero no vamos a tener el personal; es un momento en que la mayoría de ellos debiera tener la tercera dosis colocada y extremar los cuidados".

Vacunas, la mejor defensa

Uno de los temas más importantes del último año es la gran campaña de vacunación que se desarrolla en todo el territorio nacional.

Sobre la efectividad de las vacunas con las que cuenta Argentina en la actualidad, el infectólogo dijo: "La mayoría de las vacunas están demostrando ser efectivas en cuanto a prevenir hospitalizaciones y cuadros graves, que es a lo que uno apunta en este momento de vacunación. Más allá de eso, también creemos que pierden un poco de eficacia en cuanto a contagios con respecto a la variante original, pero la mayoría de las vacunas que tenemos en Argentina están siendo bastante efectivas ante las nuevas variantes".

Sobre la disposición de aplicar una tercera dosis, que ya comenzó con personal de salud y mayores de 60, Pedrola subrayó: "La tercera dosis es la prioridad en Argentina, por eso empezó a achicarse el tiempo entre la segunda y la tercera para mayores de 60 años", agregando que "por suerte estamos teniendo disponibilidad de vacunas y una buena logística, llevando a que en Santa Fe ya tengamos el 80% de personas vacunadas con dos dosis y un 6% aproximadamente con tercer componente. Lamentablemente no podemos ir más rápido porque tenemos que esperar cuatro meses entre vacunas. Hay que seguir vacunando al ritmo que se está haciendo porque, como dice el Gobernador (Omar Perotti), el mejor lugar para una vacuna es el brazo de una persona.