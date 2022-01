Miles de conductores desesperados atrapados en la autopista nevada de Virginia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Interestatal 95, una de las vías más transitadas de la costa este, estuvo cerrada durante horas en ambas direcciones cerca de Fredricksburg, a unas 55 millas (89 km) al sur de Washington, después de que la región quedara cubierta por hasta un pie (30 cm). de nieve, dijo el martes el Departamento de Transporte de Virginia.

El viaje de rutina del senador estadounidense Tim Kaine desde su casa de Virginia a Washington el lunes se convirtió en una prueba de 27 horas cuando una tormenta de nieve dejó intransitable una carretera importante al sur de la capital del país, dejándolo varado a él y a miles de otros automovilistas. sin comida ni agua en el frío helado.

Foto: Reuters

El tráfico en el tramo de 47 millas (76 km) de la I-95 se detuvo alrededor de las 8 pm del lunes (0100 GMT del martes) y no comenzó a moverse nuevamente hasta el martes por la tarde. Durante horas durante la noche y mucho después del amanecer, cientos de camiones con remolque y automóviles se alinearon en las carreteras obstruidas por la nieve mientras sus conductores se desesperaban cada vez más por su situación y se exasperaban por lo que parecía ser una respuesta lenta de las autoridades.

Kaine, el candidato demócrata a vicepresidente en 2016, fue uno de los muchos automovilistas atrapados en la parálisis. "Comencé mi viaje normal de 2 horas a DC a la 1 pm ayer", publicó en Twitter el martes por la mañana. "19 horas después, todavía no estoy cerca del Capitolio". El senador finalmente llegó a Washington 27 horas después de salir de Richmond, dijo su director de comunicaciones. Kaine le dijo a CNN que no había comido ni bebido nada desde que salió el lunes.

Jim DeFede, un reportero de investigación de CBS 4 Miami, se encontró atrapado en algún lugar del condado de Prince George. "Buenos días desde la I-95 en Virginia, donde he estado atrapado en mi coche durante más de 20 horas", tuiteó poco después del amanecer. "No estoy seguro, pero creo que ahora califico para la residencia en Virginia". DeFede informó más tarde que los equipos de bomberos y rescate finalmente habían llegado temprano el martes por la tarde, guiando su automóvil y otros vehículos en reversa hasta una salida recién abierta.

El personal de emergencia estatal y local trabajó durante la mañana y hasta la tarde para limpiar los árboles caídos, ayudar a los vehículos discapacitados y desviar a los conductores, dijo el martes el gobernador Ralph Northam. "Va a tomar algún tiempo llegar a esta gente. Estamos tratando de conseguir agua, tratando de llegar a las estaciones de calentamiento para ellos, así que estamos haciendo todo lo posible para mantener a la gente segura y despejar estos caminos", agregó. dijo durante una sesión informativa telefónica.

'UN PASO A LA VEZ'

Northam dijo que esperaba reabrir completamente la carretera el martes, pero "lo damos paso a paso". Prometió proporcionar actualizaciones frecuentes.

Northam y el Departamento de Transporte de Virginia fueron objeto de duras críticas por la respuesta del estado y por no llamar a la Guardia Nacional. Algunos instaron al presidente Joe Biden a movilizar recursos federales para rescatar a los conductores varados y reabrir la carretera. "Esto es una locura. No se está haciendo nada, el 911 no es de mucha ayuda, ni la policía estatal de Virginia. Y el estado aún no se ha puesto en contacto con la Guardia Nacional. Una locura", escribió un usuario de Twitter que afirmó haberse quedado atascado en la I-95. sur durante horas.

Northam dijo a la radio WTOP que la Guardia Nacional estaba disponible, pero dijo que aún no se había movilizado. El Departamento de Transporte de EE. UU. Publicó un mensaje de Twitter diciendo que estaba listo para ayudar al estado a reabrir la carretera y ayudar a los automovilistas.

Los voluntarios estaban haciendo todo lo posible para ayudar.

"Responda con necesidad Y MARCADOR DE MILLA e intentaremos conectarlo con otros conductores en su área que podrían compartir algunos suministros con usted", tuiteó el Batallón Reagan, una organización política conservadora.

Foto: Reuters

En otro esfuerzo voluntario, alguien repartió pan Schmidt Old Tyme después de que la compañía acordó abrir uno de sus camiones varados en la interestatal, dijo un reportero local de CBS atrapado en el punto muerto.

Las fuertes nevadas, que cayeron en partes de los estados del sureste y del Atlántico medio, provocaron choques y giros en la I-95, paralizando esa sección de la carretera. El estancamiento persistió cuando las temperaturas cayeron por debajo del punto de congelación durante la noche. La rápida tormenta forzó el cierre de oficinas y escuelas federales, dejó en tierra aviones y dejó sin electricidad a miles de personas.