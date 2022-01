Matías Defederico dijo que Cinthia Fernández quiere vivir como Wanda Nara

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El exfutbolista escrachó en la red a la madre de sus hijas después del reclamo que le hizo en Año Nuevo por quedar incomunicada, la acusó de infiel y la tildó de violenta.

Matías Defederico retomó la red y publicó chats y audios de Cinthia Fernández insultándolo, y amenazándolo si algo le pasaba a sus hijas por su descuido en medio de la pandemia.

"Te voy a contestar una por una porque no me voy a callar más y te voy a sacar la careta porque sos una basura de persona. Como mamá, que el día de mañana te juzguen mis hijas", anticipó Matías Deferico en una historia de Instagram.

Foto: Captura

"¿Te acordás que ese día cagaste a trompadas a tu mamá y rompiste bolsa? El cual (sic) mi papá tuvo que venir a cuidar de las gemelas y yo llevar a tu mamá con las valijas porque la echaste a la calle. En ese lapso fuiste al hospital sola, pero yo llegué al sanatorio y estuve presente en el parto de Franchesca. Mitómana", lanzó el exdeportista junto a una postal del nacimiento de una de niñas.

"¡Negro del ort*, te chupa un huevo, la vas a pagar todas hijo de mil u***! ¡Vago del ort*, la con*** de tu madre! Una por una", se la escucha a Cinthia gritarle a Defederico en una audio de WhatsApp enviado en medio de un chat en el que hablaban de la vez que ella lo eliminó del grupo de madres porque la única que aporta a la educación de sus tres hijas es ella.

"Llevo a mis hijas a un lugar donde están todos hisopados, pelotudo. Y ni siquiera subieron al camarín, se quedaron en un sillón en un palco, aisladas, ¡pedazo de imbécil!", le recalcó entrada en cólera. "A mí no me vas a decir como las cuido. Ustedes, que se contagiaron todos, inclusive vos, negro de mier***. Y van a la costa, y las juntás... Con un hisopado de saliva que no sirve para un caraj*, ¡villero hijo de mil pu**!", arremetió Cinthia sobre un viaje que iba a realizar Defederico y sus hijas.

"Me llega a pasar algo y te juro por Dios que te clavo un cuchillo", reza la amenaza de la exangelita de LAM a su ex, algo que la misma Fernández había expuesto meses atrás en una emisión de Los Ángeles de la Mañana.

Foto: Captura

Además, Defederico también amenazó a Cinthia asegurando que tenía "25 capturas" de chats en donde supuestamente quedaba en evidencia un affaire de la bailarina y un compañero de Mahatma -el espectáculo de Flavio Mendoza-.

Por último, Defederico publicó una captura de los últimos 5 meses de depósito que realizó, y aseguró que puede mostrar "desde el día uno de separados", algo que Cinthia ha desmentido en más de una ocasión con papeles que demostraban que Defederico no solo no estaba al día con la cuota alimentaria sino que en el último tiempo -contó en LAM- Matías pidió que le rebajaran el monto de la misma.

Qué pasó entre Matías Defederico y Cinthia Fernández en Año Nuevo

El 3 de enero, Cinthia Fernández contó en Nosotros a la Mañana ( El trece), donde fue invitada como panelista, lo ocurrido en la madrugada del 1 de enero: “La gente me acusaba y me decía que cómo dejaba que las nenas estuvieran en ese entorno. Yo no sabía de qué hablaban porque a Defederico lo tengo bloqueado, pero después me empezaron a llegar videos y estaban todos tomando. Por eso me asusté, pensé que había pasado algo”, expresó la bailarina.

“Él me tenía que traer a las nenas, que después del brindis venían a casa. A las dos de la mañana me dijo que terminaba y venía. Pasaron dos horas y las nenas no llegaban…”, contó. “Yo no quería molestar, pero ya me estaba preocupando porque mis hijas no aparecían y me seguían llegando videos todos chupados. Él estaba tomando, entonces pensé que se habían pegado un palo. Me empezó a temblar todo el cuerpo y estaba muy nerviosa”, confesó.

Tras hablar de sus miedos, Cinthia Fernández explicó que ella misma fue a buscar a sus hijas y que amenazó con llamar a la policía: “Yo fui calmada y me dieron a las chicas. Pero esas tres horas lo pasé muy mal. Pasé un fin de año divino y me lo arruinaron”.

Sus dichos se unieron a los comentarios que había realizado previamente en su cuenta de Instagram.