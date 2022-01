Bastía: "Los cortes de energía son por falta de inversión"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo señaló el diputado Bastía en el recinto ante los problemas en los servicios de distribución en varias localidades, especialmente Santa Fe y Rosario. El viernes audiencia pública convocada por el Ministerio de Infraestructura ante la propuesta de adecuación tarifaria solicitado por la prestataria,

Bastia, hoy diputado radical y ex vicepresidente de EPE. Crédito: Archivo El Litoral

"Tengo que hacer un mea culpa; dije que en tres años se iban a notar las nefastas consecuencias de la actual gestión de la Empresa Provincial de Energía (EPE); las consecuencias se notan ya a los dos años". La frase es del diputado radical Fabián Bastia y fue pronunciada en el recinto de la Cámara Baja la semana pasada para referirse a los cortes de energía que tuvieron zonas de Rosario y de esta capital, incluso en Rosario se dispuso cortes rotativos de servicios.

Bastia fue durante cuatro años vicepresidente de la EPE en la última gestión del Frente Progresista y viene marcando la preocupación por la falta de inversión en la prestataria y la lógica consecuencia en la prestación del servicio. El bloque político que integra -Evolución UCR - está anotado para exponer en la audiencia pública que se realizará este viernes para discutir el pedido de readecuación tarifaria de la EPE.

La audiencia fue convocada por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat y el objetivo es escuchar y recabar las opiniones de los santafesinos que deseen expresarse sobre la propuesta de adecuación del cuadro tarifario de la EPE. La audiencia se desarrollará desde las 9 horas y de manera virtual a través de videoconferencia por medio de la plataforma Google Meet. Hasta hoy hay plazo para inscribirse a aquellos interesados en participar con un plazo máximo de cinco minutos.

Bastia al manifestarse sobre la situación del servicio eléctrico dijo que los cortes rotativos dispuestos en Rosario "tienen que ver con la carencia, la falta de inversiones, una política totalmente errada que inició esta gestión el mismo 11 de diciembre y que comenzó con un decreto de intervención a una empresa a la cual todavía no habían ingresado. Se autointervinieron". Recordó que esa intervención se prolongó más allá de lo que indica la ley. "Quisieron hacer creer que la empresa estaba desfinanciada y a los cinco meses tuvieron que firmar el balance de nuestra gestión con más de mil millones de superávit", aseveró.

Cuestionó que la EPE no haya pagado ocho facturas de compra de energía a Cammesa cuando el servicio le fue cobrado a los santafesinos. "¿Qué pasó con esas ocho facturas que no pagó la EPE a Cammesa y que los santafesinos pagamos? ¿Adónde fue a parar el dinero?. ¿A inversión? Santa Fe y Rosario vieron que no. ¿Dónde fue a parar?" se preguntó. "La única realidad es lo que se está viendo. Podemos decir que todo tiempo pasado fue mejor porque es un desastre lo que han hecho con la empresa más importante y de mayor patrimonio de la provincia", añadió.

Después fue directo: "Los cortes rotativos no son ni más ni menos que la falta de inversión, la ineficiencia; hicieron caja, la desfinanciaron; usaron la plata para hacer caja, plazos fijos y con ese dinero condicionar gestiones de gobiernos locales. Se miente diciendo que estamos en picos de consumo. Sí, hace calor, todos los veranos hace calor". Rememoró que durante la gestión que integró hubo calor, tormentas inéditas y un avión cortó una línea de 132 kv "pero no tuvimos que recurrir a los cortes rotativos porque invertíamos. En energía hay que invertir todos los días en mantenimiento; en mejoras y obras ante el crecimiento del consumo y ante la demanda de calidad. La industria de hoy no es la de 30 años atrás porque si hay un corte, las máquinas demoran al menos cuatro horas en volver por más que las conectes a los 30 segundos. Cuatro horas sin energía para una industria significa dinero".

Cuadro

El Valor Agregado de Distribución (VAD) representa aproximadamente un 40% del total de la estructura de costos de la boleta de la EPE. El restante 60% corresponde, en un 46% aproximadamente al pago de la energía al Mercado Mayorista y un 14% a impuestos y tributos nacionales y provinciales.