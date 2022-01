Rafaela: el equipo de Salud pidió que los turnos sean "para personas que presentan síntomas"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 05.01.2022 - Última actualización - 8:53

Así lo indicó Myriam Villafañe, durante una conferencia de prensa. Además destacó que, ante la demanda de hisopados, "sumaremos un equipo de trabajo que realizará testeos de 18 a 20 horas".

El equipo de Salud de la ciudad llevó a cabo una conferencia de prensa en la que informaron sobre la situación epidemiológica de la ciudad.

En ese marco, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, expresó: "Queremos reforzar algunas ideas para poder seguir trabajando como lo estamos haciendo ante la pandemia que estamos viviendo en Rafaela. Por eso les pedimos volver a encontrarnos".

"Ante tanta demanda de testeos que a diario se presentan en la plaza frente al Hospital "Doctor Jaime Ferré" hemos decidido con el equipo de salud que a partir del este martes, 4 de enero, no solo vamos a testear en el horario que lo estábamos haciendo -de 7:30 a 13:00- sino también sumaremos un equipo de trabajo que realizará testeos de 18:00 a 20:00. Vamos a otorgar turnos por orden de llegada a las personas que se acerquen. Esto tiene que ver con intensificar el operativo y testear a cuantas personas se acerquen", informó la funcionaria.

También, enfatizó que "quienes deben asistir a solicitar un turno para hisoparse, son aquellas personas que tienen síntomas. Seamos solidarios, dejemos los turnos para aquellas personas que presentan síntomas y aquellas que tienen comorbilidades".

"Agradecemos enormemente a las personas que están entendiendo la situación que nos toca atravesar y agradecemos la paciencia que están teniendo; al ser tantos testeos nos estamos demorando en el resultado. Hemos reforzado el equipo de llamado para dar los resultados positivos y negativos. Más allá de eso, volvemos a informar que no podemos brindar los resultados antes de las 24 o 48 horas debido a la gran cantidad de muestras que ingresan en el laboratorio del Hospital "Doctor Jaime Ferré"; resaltó la secretaria de Desarrollo Humano.

Turnos perdidos

"El otro tema que nos preocupa es el operativo de vacunación. En la jornada de ayer a la tarde hemos notado la asistencia de muchísimos rafaelinos y rafaelinas que han perdido su turno y no asistieron el día y la hora indicada. Ha sido una tarde compleja; primero por las temperaturas que se están dando estos días y segundo porque son muchos los que están perdiendo su turno. Les pedimos colaboración a todos los que están recibiendo el turno, que asistan el día y la hora y que hagan el esfuerzo. Tiene que ver con el orden y con que nosotros podamos brindar un mejor servicio", agregó Villafañe.

Aislamientos

A su turno, el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti, explicó: "El aislamiento va a ser de 7 días a partir de la fecha de inicio de síntomas o, si no tuvo síntomas, desde la fecha del hisopado. Esto siempre y cuando los últimos dos días no tenga síntomas. Si una persona, tiene síntomas leves queda libre para completar 3 días más con cuidados adecuados. Es decir, barbijo, distanciamiento social y en lo posible no tomar contacto con otras personas. En el caso de los no vacunados o vacunación incompleta, el aislamiento continúa siendo de 10 días".

"El contacto estrecho si es sintomático, queda confirmado. Para el aislamiento del contacto estrecho sintomático, se considera positivo. Los contactos estrechos asintomáticos con vacunación completa, se redujo el aislamiento a 5 días desde el día de último contacto con el positivo; se toman 5 días más extremando las medidas. En el caso de los no vacunados o vacunación incompleta, seguimos con 10 días de aislamiento".

"Con respecto al contacto estrecho, seguimos con la indicación de aislamiento en caso de contacto 48 horas previas al inicio de síntomas con tiempo superior a los 15 minutos, con distancia menor a 2 metros o en el caso de que se comparta baño, habitación y/o cocina"; añadió Diego Lanzotti.

¿Quiénes deben hisoparse?

El subsecretario de Salud remarcó que "se deben hisopar las personas con dos síntomas, que no sean contacto estrecho; la persona con un síntoma que sea personal de salud, residente de instituciones, personal esencial, residentes de barrios populares y/o originarios; y en pediatría síndrome Inflamatorio Sistémico".

¿Cuándo se realiza PCR y cuándo test rápido?

"A PCR van a ir los pacientes que tienen criterio de internación y factores de riesgo, embarazadas y personal de salud. En principio, cuando se acerquen al testeo, es importante que indiquen si son pacientes de riesgo para que no se les realice un test rápido"; concluyó Lanzotti.

Hisopados en aumento

Por su parte, el director del Hospital "Doctor Jaime Ferré", Emilio Scarinci, manifestó: "El proceso de testeos está llevando al laboratorio del Hospital a trabajar en su máxima capacidad. Hemos tenido días donde se han llegado a procesar 1000 muestras tanto de PCR como de test rápido. El ritmo de hisopados va de la mano del aumento de casos que hemos visto".

Además, recordó que "comenzamos diciembre teniendo una muy baja cantidad de casos, no se superaban los 10 casos diarios y a partir del 19 de diciembre comenzamos a tener un aumento significativo y exponencial en los diagnósticos. Llegamos a la última semana del año 2021 más de 1000 casos semanales diagnosticados. Esta tendencia se mantiene estos días, por lo tanto, el laboratorio de biología molecular aumentó su capacidad en cuanto a recurso humano".

"La idea es testear a todos aquellos pacientes que estén con indicación. A partir del día de hoy vamos a comenzar a testear en un horario de 18:00 a 20:00, sumado al horario de 7:30 a 13:00. En este momento se están realizando PCR y test rápido. PCR es un tratamiento muy complejo que lleva tiempo y recurso humano, lo que hace que las horas de trabajo sean largas y con el desafío de procesar todas las muestras diarias"; cerró Scarinci.