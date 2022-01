https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 05.01.2022 - Última actualización - 10:31

10:29

A la damnificada, una jubilada de Chovet, le generaron un crédito de 100 mil pesos, luego transferido a la cuenta de un tercero desconocido. El Banco le descontó, desde octubre de 2020, un total de 6 mil pesos por mes. Ahora, no podrán debitarle más ese dinero hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Fallo del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial La Justicia falló a favor de una víctima de estafa financiera A la damnificada, una jubilada de Chovet, le generaron un crédito de 100 mil pesos, luego transferido a la cuenta de un tercero desconocido. El Banco le descontó, desde octubre de 2020, un total de 6 mil pesos por mes. Ahora, no podrán debitarle más ese dinero hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Mauro Dalmazzo | [email protected]

Desde el Poder Judicial ordenaron al Nuevo Banco de Santa Fe que deje de debitar mensualmente la cuota de un crédito a una mujer que fue víctima una estafa financiera.

A la damnificada le generaron un empréstito de 100 mil pesos vía Internet. Y posteriormente fue transferido a la cuenta de un tercero. Desde ese entonces, la entidad crediticia le debitaba automáticamente 6 mil pesos por mes, lo cual implicaba un perjuicio importante en las arcas de la mujer, de nombre Norma, radicada en la localidad de Chovet.

Se trata de un fallo del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial, a cargo de María Celeste Rosso, quien ya había emitido resoluciones en lo previo, privilegiando el interés de la parte más débil y desprotegida en el marco de un litigio.

Crónica de los hechos

El crédito de 100 mil pesos se generó a través de Internet el 18 de agosto de 2020. Fue gestionado por personas que llevan adelante estafas financieras.

Posteriormente, dicho monto, más 6 mil pesos que la damnificada poseía, fueron transferidos a la cuenta de un tercero.

"Es una persona de la localidad de Chovet, la cual fue víctima de una estafa bancaria. Le sacan un crédito para jubilados sin su consentimiento y luego lo transfieren desde el Nuevo Banco de Santa Fe a un usuario aparentemente desconocido. Se planteó una demanda de fondo, de consumo, pidiendo la nulidad del crédito y el cese de los débitos de la caja de ahorro en donde percibe sus haberes jubilatorios", detalló José María Cónzoli, abogado de la damnificada y referente de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU).

"La persona jubilada es considera híper vulnerable. Y lamentablemente la pandemia trajo muchas de estas operaciones remotas, que no contempla edades. Y no hay un sistema de seguridad previsto, el cual ha sido vulnerado por terceras personas. Con lo cual, no se puede responsabilizar al Banco, pero menos aun a una señora de más de 60 años, como es este caso", agregó.

La damnificada sufrió el descuento de 6 mil pesos mensuales desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2021. En tanto, el segundo objetivo es recuperar ese dinero, que también le fue debitado injustamente.

"La víctima se acercó al estudio tras conocer otros casos similares. Pero, en lo previo, no sabía que se podía revertir esta situación. Lo que se debe saber es que, presentando la denuncia penal al Banco, automáticamente debe cesar el débito mensual que les hacen. A veces, no sé por qué motivo, los bancos no cumplen con esta reglamentación del Banco Central, la cual salió en septiembre de 2021", precisó Cónzoli.

En consecuencia, "no le puedan seguir descontando de la cuenta a la víctima, hasta que se hagan todas las investigaciones correspondientes. Pero lo que ocurre, generalmente, es que a la gente le generan un crédito, vulnerando la seguridad del Banco. Si observamos la cantidad de estafas bancarias que hay, es porque no se realizan las inversiones necesarias en materia de seguridad", añadió.

El fallo

Desde el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial emitieron el fallo el 23 de diciembre, con la firma de la jueza Celeste Rosso.

El mismo indica que "dispone hacer lugar a la medida cautelar requerida en el escrito de inicio intimando a la Entidad Financiera (Nuevo Banco de Santa Fe SA, Sucursal Venado Tuerto) a que se abstenga de efectuar descuentos; cualquier débito o retención a la Actora, que se le concretan de su cuenta de Ahorro, originados por el préstamo obtenido por la suma de $ 100.000 el día 18 de agosto de 2020".

Seguridad vulnerada

Desde el inicio de la pandemia se potenciaron las estafas financieras, producto de que aumentó considerablemente la cantidad de trámites que se realizan por Internet.

En este contexto, el Banco Central ordenó a las entidades crediticias invertir y tomar una serie de medidas, que en muchos casos no se concretaron o se hicieron a medias.

"Nosotros estamos viendo un aumento masivo de estafas en todo el país. Las consultas que recibimos crecieron mucho. Evidentemente las personas que hacen este tipo de trabajos están por encima de la capacidad de seguridad que tienen las entidades bancarias. Obvio que esto requiere de inversión, ya que con la llegada de la pandemia hemos transformado el cajero en nuestro propio banco", sostuvo el referente de UCU.

Por último resaltó que el objetivo "ahora es que le devuelvan el dinero que le debitaron a la mujer de Chovet. Se trata de un daño moral que sufrió la persona víctima de esta estafa y un daño punitivo, producto de que la conducta del Banco no ha mejorado, cuando se advierte una cantidad determinada de denuncias".

"Lamentablemente la pandemia trajo muchas de estas operaciones remotas, que no contempla edades. Y no hay un sistema de seguridad previsto, el cual ha sido vulnerado por terceras personas".