Teatro en La Feliz Hay Dos Locas trayendo la cordura Aleluya, hermanos, levantemos las manos al cielo, Aleluya. Apareció la cordura antes de que llegasen los Reyes Magos. El 4 de enero aparecieron en Mar del Plata “Dos locas de remate” con Soledad Silveyra y Verónica Llinás (Teatro Astral, Mar del Plata, solamente dos días por semana, lunes y martes. La apertura del telón dio paso a una luminosidad que no se apagó en 80 minutos, aproximadamente).

Justo, justo, dio paso, esa luminosidad en el escenario, a un fenómeno de rejunte que solo los astros pueden provocar. Hay que creer en el azar, los astros, la locura como valor de génesis. El teatro tiene mucho de estos imprevistos que traen la luz. Advertencia, brilló esa luz misteriosa de la actuación que deslumbra.

Empecemos atrás, bien atrás. La lectura de Jardiel Poncela era liviana pero visible el hecho: deslumbraba. Por su contexto, además del texto. Enrique Jardiel Poncela fue un escritor y dramaturgo español que nació en Madrid el 15 de octubre de 1901 y falleció en la misma ciudad el 18 de febrero de 1952. Relacionado habitualmente con el teatro del absurdo, su obra, novedosa para su época, fue ampliamente criticada, y tuvo varios percances con la censura franquista. Nada fue sencillo.

Sigamos atrás. Alfonso Paso Gil (Madrid, 12 de septiembre de 1926-Madrid, 10 de julio de 1978) fue un dramaturgo español, autor de sainetes dramáticos, comedias, tragedias y obras de denuncia social. Sus libretos destacaron por el humor reflejado en los diálogos y la originalidad de las situaciones y personajes. En 1968, Alfonso Paso llegó a tener siete obras en cartel en siete teatros de Madrid, y tarde y noche, durante varios meses, el cartel de “No hay localidades” figuraba en todos ellos.

Quién es Ramón Paso. Paremos aquí mismo: Dramaturgo, guionista y director de escena nacido en Madrid en 1976. Nieto del dramaturgo Alfonso Paso y bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela. Cuenta a sus espaldas con más de una treintena de montajes teatrales, ya sea como dramaturgo, director de escena o en ambas funciones.

Quién es Ramón Paso. El autor de la luz que apareció en el Teatro Astral. ¿Quienes trajeron la luz?, con disculpas por la calificación (locas) la luz la trajeron dos locas. Denunciemos a las mismas.

Verónica Llinás es una actriz y humorista argentina de cine, teatro y televisión. Es hija del escritor Julio Llinás y la pintora Martha Peluffo, y hermana de Sebastián Llinás y del director de cine Mariano Llinás. Nacimiento: 23 de septiembre de 1960 (edad 61 años), Buenos Aires. Wikipedia cuenta todo.

Lía Soledad Silveyra (Buenos Aires, 13 de febrero de 1952) más conocida como Soledad Silveyra o por su apodo Solita, es una actriz argentina de televisión, teatro, cine y presentadora de televisión.

Una sola escenografía (que juega su papel aún con el piso, al que no se ve desde la platea pero las actrices lo vuelven útil, participante, un cómplice mas) hasta las luces, pocas pero exactas, todo ayuda a la competencia sin final o con final abierto, de empate “ad libitum” entre estas dos actrices.

La trama, para su presentación en este comentario, es eso que se pide de las obras de teatro: simple, que se entienda, ya los actores se encargarán de complicarla.

Un juego de capas de cebolla, pocas pero muy ajustadas, permiten la serie de exageraciones, que luego serán otra cosa, y de personalidades que nunca terminaremos de comprender, pese lo sencillas que parecen.

Desandar la obra es acompañar a las dos personalidades -muy luminosas - de dos actrices que empiezan advirtiendo (con su actuación) que se trata de un juego y termina, el espectador, complicándose con la trama: jugando. Sólo es posible si existe el acuerdo entre escenario y platea, en otras palabras si quienes dicen lo que dicen logran seducir al que escucha lo que debe escuchar. Sucede. Los astros, el azar. Ese misterio (azaroso) que no brinda ni la tele, ni el libro, ni el cine, ni las redes, solo el escenario y la platea. Vamos, estoy reivindicando el “vivo”, el “teatro vivo” que La Peste postergaba. Algunos, presurosos por el encuentro con la gente, salieron a los escenarios con cualquier cosa; en este caso se llega al milagro de “teatro en vivo” con libro, actrices y momento. Necesita una Temporada 2021/22 estas alquimias.

Cuando en el momento de los aplausos de pie “Solita” dice no nos esperen en la puerta, no saludaremos, usen barbijo, “cuídense” baja a la tierra a los espectadores. Estas Dos Locas saben lo que hacen cuando están actuando (aplausos y aplausos) y saben qué decir para conjurar lo bueno contra La Peste, que no se va y parece ser “la quinta pared” en el Teatro de Verano en Mar del Plata. Una quinta pared o un actor que actúa en favor del Diablo, el Satanás que azota a todos los elencos y es el gran problema que, por conjuro -se insiste- de tantos buenos augures, aquí no apareció.

Vamos a lo exacto. La vacuna contra el desastre es el aplauso. Esta obra está recontra vacunada, aumenta anticuerpos en cada final. Aplausos y aplausos. Abuelos, tíos, bisabuelos, primos y hermanos en el arte sonríen. Son los buenos fantasmas de sus antepasados. Las dos locas revalidan su cordura.