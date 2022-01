https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 05.01.2022

La pandemia por el nuevo coronavirus modificó vínculos sociales y laborales. Volver o no volver (a la oficina), esa es la cuestión.

Informe de Adecco Presencial, híbrida o remota: ¿cómo será la vuelta al trabajo en 2022? La pandemia por el nuevo coronavirus modificó vínculos sociales y laborales. Volver o no volver (a la oficina), esa es la cuestión.

¿Cuáles son las nuevas medidas que se tomarán en las oficinas del país, qué métodos de trabajo se implementarán, cómo dejó las relaciones de trabajo la pandemia y cuán amplia será la flexibilidad a partir de ahora. ¿Líderes y colaboradores, están preparados? Estas son algunas de las consultas que realizó Adecco Argentina a 360 empleadores del país. Es que la pandemia por Covid-19 cambió la forma de trabajo y los vínculos humanos. Y la ahora es cómo continuará la actividad en el año que recién se inicia.

Uno de los principales puntos es de qué manera continuará la jornada laboral. "Ante esta pregunta, el 51% respondió que volverán todos en tiempo completo a las oficinas, el 46% mantendrá el modelo híbrido, es decir algunos días con encuentros presenciales y algunos días de trabajo remoto, y el 3% sostiene que mantendrá el formato exclusivamente remoto". Seguida a esta pregunta viene la posición de la otra parte, ¿Creen que los empleados quieren volver? "El 46% sigue sosteniendo que volverán sólo en formato híbrido, el 31% sostiene que sí quieren volver, el 14% que no quieren volver de ninguna manera y un 9% que le da lo mismo".

"Estos primeros resultados -explica la consultora- señalan que existe un porcentaje de empleados que, aunque no quiera volver a la oficina o le de lo mismo, deberá hacerlo de igual manera". Entonces ante esta situación, si desde la empresa toman una decisión y los empleados no están de acuerdo, ¿qué sucederá? "El 58% afirma que se los incentivará a que vuelvan, el 31% sostiene que aquellos que no vuelvan serán desafectados y un 11% dice que se respetará la decisión de cada empleado".

¿El regreso a las oficinas puede transformarse en un problema para las compañías? "El 59% sostiene que dependerá de cada caso y cómo manejen la situación, el 22% cree que no será un problema, mientras que un 19% dice que sí será un gran problema".

¿Hubo una gran diferencia entre el trabajo remoto y el trabajo de oficina?, fue otra de las preguntas. "Los resultados aseguran que no, ya que el 38% cree que los empleados trabajaron más desde sus casas que lo que trabajaban en la oficina, el 32% sostiene que trabajaron lo mismo y un 30% que el trabajo fue menos que antes".

El trabajo en equipo en formato remoto puede significar un desafío, ¿cómo les resultó? "Para el 31% el trabajo en equipo fue normal, mientras que para el 20% fue difícil y a partir de aquí los resultados son más estrechos, para un 9% su trabajo en equipo fue excelente, para otro 9% cuando precisó de reuniones prefirió ir de forma presencial a la oficina, para un 6% fue fácil y para un 1% fue imposible. Sin embargo, a estas cifras se suma un 24% restante que no hace trabajo remoto".

En este punto se analizó cuál es el compromiso de los empleados: "El 65% de los empleadores que participó del estudio sostiene que el compromiso se mantuvo, fue el mismo, pero por otro lado el 25% dice que el compromiso bajó y, por último, en la escala, un 10% dice que los empleados están más comprometidos que nunca. Entonces en base a estos resultados del trabajo remoto, ¿los empleadores qué piensan de la ley de teletrabajo? El 49% cree que deberían ajustarse algunos ítems, el 38% prefiere no opinar ya que no se encuentra interiorizado con el tema, el 9% se encuentra en total desacuerdo con la ley y el 4% está totalmente de acuerdo con lo que promulga".

Vacunación

Una de las consultas que se realizó a empleadores que participaron del estudio estuvo relacionada con la vacunación. ¿Qué piensan los empleadores? El 53% sostuvo que incentivó todo el tiempo a sus empleados a que se vacunen, el 38% sostiene que es una decisión individual de cada persona y eso se respeta, mientras que un 9% no considera haberlos incentivado para nada".

En cuanto al staff de cada compañía, ¿está vacunado con al menos una dosis? "Un 34% de los empleadores comentó que su personal está vacunado al 100%, el 49% tiene a más del 80% de su equipo vacunado, el 10% sostiene que su personal vacunado ronda entre el 50% y el 80%. Y, por último, un 7% dice que no hizo seguimiento de la vacunación".