Enzo Fernández y sus sueños en River

El jugador formado en la cantera del Millonario tuvo un paso a préstamo por Defensa y Justicia donde ganó dos títulos internacionales y según afirma "creció muchisimo".

El mediocampista de River Enzo Fernández se refirió a su actualidad en el elenco "Millonario" y destacó la importancia de su paso a préstamo por Defensa y Justicia, que lo ayudó a "crecer muchísimo".



"Es cierto que este año logré mucho de lo que soñé desde chico con la camiseta que amo y por lo que me vengo esforzando desde hace 15 años. Llevo casi toda mi vida en el club y acá es donde quiero seguir ganando cosas, esta es mi casa. Me quedan muchos sueños más por cumplir en River, sobre todo el de ganar la Copa Libertadores", manifestó Fernández.



Además, habló de su etapa en el Halcón, donde comenzó a mostrar su mejor nivel: "Cuando Marcelo (Gallardo) me explicó lo de ir a Defensa, lo tomé bien porque era una oportunidad para mostrarme, tener rodaje, competir con jugadores de Primera, lograr continuidad. Tuve la suerte de ser dirigido por dos grandes técnicos como (Hernán) Crespo y (Sebastián) Beccacece, de compartir el plantel con enormes jugadores y mejores personas y de lograr dos campeonatos que quedarán en la historia".



"Yo siempre fui el mismo, pero el paso por Defensa me ayudó a crecer muchísimo, no sólo como jugador sino también como persona. Maduré un montón y eso me preparó para volver a River y poder adaptarme de otra manera al ritmo del equipo", remarcó el volante.



No obstante, destacó: "River juega a otra velocidad y tiene más dinámica que la mayoría de los equipos, por eso Gallardo nos insiste en que, antes de recibir la pelota, tenemos que pensar para resolver más rápido. Hace mucho hincapié en que manejemos los dos perfiles por igual, en el control del balón y en la precisión e inteligencia de los pases".



Por último, cerró: "Yo quedé muy conforme con el rendimiento que tuve en los últimos partidos del año, pero sé que puedo y tengo que dar mucho más".