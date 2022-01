Línea directa: "formación de un basural", "reposición de alumbrado público" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 05.01.2022

16:20

Saludos y reconocimiento

MARIO PILO

"Brindo, aspiro y rezo, a todas las creencias, por un nuevo año 2022 de renacimiento de la ética y la ética humana solidarias. Mis mejores deseos y de nuestra asociación para todos los directivos, periodistas independientes, personal de ese prestigioso diario. Muy especialmente a quienes han atendido, comprendido y publicado mis notas en la sección de mensajes y cartas, en la Página del Lector, pues ayudaron mucho a mi calidad de vida constitucional y al cumplimiento de nuestros estatutos asociativos. Muchísimas gracias y felicidades para todos".

Formación de un basural

ENRIQUETA GONZÁLEZ

"Aquí en Pasaje Larramendi, frente a lo que antes se llamaba las 4 Vías, donde han hecho una especie de parque, han tirado tantos residuos que se ha generado un basural. Es impresionante. Bolsas y bolsas de basura de grandes tamaños. Después vienen los indigentes a buscar y llevarse lo que les sirve y desparraman todo. ¿Cuándo van a resolver esto? Es una vergüenza. ¿Adónde está Urbafe que es la compañía encargada de limpiar la calle y adónde está la Municipalidad?".

Reposición de alumbrado público

UN VECINO DE B° CORONEL DORREGO

"Falta alumbrado público. Por favor, a quien corresponda le pido que intervenga. En calle Larrea 1700 hace meses que no hay iluminación. Ya sabemos lo que eso significa: además de la incomodidad y complicación por andar a oscuras, es el tema de la inseguridad. Gracias a El Litoral por el espacio y feliz año nuevo".

Un problema sin resolver

UN LECTOR

"Otro caso, otra muerte de gente que se conduce en cuatriciclos y ya van... Los ciudadanos estamos esperando que nuestras autoridades y los ilustres gobernantes terminen de reglamentar y poner coto a esta locura del uso de esos vehículos. Todas las playas de río o de mar están copadas y destrozadas por estas hordas de inadaptados, que destrozan las playas, ponen en peligro la vida de la gente que solo intenta caminar y pasar un momento de paz, al lado del agua; y además de todo eso, se originan todos los años muertes por accidentes con esos vehículos. Pasa en Santa Fe, en Mar del Plata, en Villa Gesell y seguimos todos los años con la misma joda. Nadie interviene, ni hace nada. No puede ser que una persona que intenta gozar de la naturaleza tenga que andar cuidándose de que un animal de éstos no lo atropelle con esos vehículos, los que ni siquiera tienen patentamiento, que no se sabe de quién son, que no pagan impuestos... Es una locura. Así que nosotros, los que queremos vivir en paz, necesitamos que alguien se ocupe de este tema".

Vacacionando en lugar de sesionando

UN LECTOR INDIGNADO

"Estoy viendo la noticia de que nuestro diputado Luis Rubeo faltó a la sesión (es decir a su trabajo), en la que se discutió el presupuesto, porque está paseando en Maldivas, lejano lugar, paradisíaco; y entonces me hago la pregunta y también se la hago a la gente: ¿alguien todavía tiene dudas de que la mitad de los problemas de este país es la dirigencia corrupta que tenemos? Nuestros dirigentes, como éste, Rubeo, anclados en sillones, mamando del Estado desde hace décadas y tiene este comportamiento. Imagínense de la cantidad de cosas de las que no nos enteraremos... Y para que nos envenenemos un poquito más todavía, hay una versión muy firme de que los legisladores provinciales están ganando $ 1 millón por mes. Que alguien deje de mentir y que muestre el presupuesto del Poder Legislativo. Realmente con estos dirigentes, el destino de la Argentina es bastante preocupante. Que renuncie Rubeo, que se vaya a su casa. Realmente necesitamos gente que se dedique a mejorar el funcionamiento de la provincia. No necesitamos turistas en Maldivas".

Llegan cartas:

Una Brigada Ecológica

HUGO ZIMMERMAN

Quería expresarme y sugerir, ante la grave situación que estamos pasando, todos los vecinos, especialmente los de Guadalupe, con respecto a los incendios permanentes que hay en la laguna y sobre la laguna, principalmente en la parte oeste.

El día 30 había uno en el lado oeste, muy cerca de las viviendas, de las casas. Yo creo que acá hay una despreocupación de la Municipalidad por el tema ambiental.

Estamos comprometidos con el tema ambiental prácticamente de toda la ciudadanía de mundo, porque esta es una cuestión que nos afecta a todos. Por eso quería sugerir la posibilidad de que creen alguna Brigada Ecológica, que se encargue de controlar esto.

Evidentemente que se trata de hechos que no siempre son naturales, sino que son de origen vandálico, porque no puedo creer que haya tamaña cantidad de focos de incendio en la ciudad, especialmente en la zona oeste de la laguna. Ahí se aprovecha para quemar pastizales, etc., etc.

Ahora, yo creo que es un momento propicio para que la Municipalidad piense y se encargue de crear un equipo, una brigada ecológica de verdad. Con toda la cantidad de personal que tiene yo creo que ni siquiera van a tener que tomar nuevos empleados. Que muchos dejen sus oficinas y que haya alguna persona para ser la encargada y tomar las riendas de semejante problema.

Lo que estamos viviendo es algo increíble. Acá en Guadalupe la situación es irrespirable. Hay mucha gente que está enferma, con patologías respiratorias y no hay ninguna respuesta del gobierno municipal.