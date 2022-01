Germán Conti cerca de continuar su carrera en el América Mineiro de Brasil

“El América Mineiro está cerca de quedarse con el jugador con más intercepciones del pasado Brasileirao” informan los medios de Brasil haciendo referencia a Germán Conti que a pesar de haber descendido con el Bahía ha hecho una gran temporada.



El jugador se despidió de su ex club hace un tiempo y estaba buscando nuevos rumbos. En Benfica, dueño de su pase, no tiene lugar y es por eso que seguirá a préstamo en el fútbol de Brasil.

Hoje é hora de me despedir da Bahia, a quem agradeço por ter me aberto as portas de sua instituição. Agradeço a todas as pessoas que fazem parte deste grande clube e aos torcedores por todo o amor que me deram desde o início. todos os sucessos daqui em diante. Bora Bahia! ❤️💙🤍 pic.twitter.com/9Z2kbfK99p