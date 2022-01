https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 05.01.2022 - Última actualización - 22:20

22:18

Ocho personas lograron escapar del edificio a través de una de las dos salidas, y entre los muertos había siete niños, dijo el primer subcomisionado de Bomberos, Craig Murphy, a los periodistas en una conferencia de prensa cercana. Los funcionarios no dieron las edades de los niños.

Estados Unidos Murieron siete nenes y cinco adultos en el incendio de un edificio en Filadelfia Ocho personas lograron escapar del edificio a través de una de las dos salidas, y entre los muertos había siete niños, dijo el primer subcomisionado de Bomberos, Craig Murphy, a los periodistas en una conferencia de prensa cercana. Los funcionarios no dieron las edades de los niños. Ocho personas lograron escapar del edificio a través de una de las dos salidas, y entre los muertos había siete niños, dijo el primer subcomisionado de Bomberos, Craig Murphy, a los periodistas en una conferencia de prensa cercana. Los funcionarios no dieron las edades de los niños.

Al menos 13 personas, incluidos siete niños, murieron en uno de los peores incendios vistos en Filadelfia en años después de que los detectores de humo no se activaran en un edificio de apartamentos de viviendas públicas, dijo el Departamento de Bomberos de Filadelfia.

Los bomberos llegaron alrededor de las 6:40 am (1140 GMT) y lucharon durante unos 50 minutos para controlar el incendio en el segundo piso de la casa adosada de tres pisos en el vecindario de Fairmount de la ciudad. El edificio es propiedad de la Autoridad de Vivienda de Filadelfia financiada con fondos federales, la cuarta autoridad de vivienda más grande de los Estados Unidos.

🟠Un departamento propiedad del Departamento de Vivienda de la ciudad se #incendió en #Filadelfia dejando al menos 13 personas muertas este miércoles.



Mantente informado en https://t.co/ZEP5l0x3oS pic.twitter.com/86Xrj6dA7l — EjeCentral (@EjeCentral) January 6, 2022

Ocho personas lograron escapar del edificio a través de una de las dos salidas, y entre los muertos había siete niños, dijo el primer subcomisionado de Bomberos, Craig Murphy, a los periodistas en una conferencia de prensa cercana. Los funcionarios no dieron las edades de los niños.

"Mantenga a esos bebés en sus oraciones", dijo el alcalde Jim Kenney a los periodistas. Los bomberos dijeron que aún se estaba investigando la causa del incendio.

Los vecinos dijeron a los equipos de noticias locales que se despertaron con el sonido de los gritos y el olor a quemado, antes de salir corriendo y ver llamas lamiendo las ventanas del segundo piso. Cerca de allí, los camiones de bomberos todavía estaban estacionados fuera del edificio de ladrillo rojo, su fachada ennegrecida, sus ventanas destrozadas y oscuras.

"Fue terrible", dijo Murphy a los periodistas. "He existido durante 35 años y este es probablemente uno de los peores incendios en los que he estado". Los paramédicos llevaron a un niño y a un adulto a hospitales cercanos. Los detectores de humo en el edificio no se activaron, dijeron los bomberos.

Hubo versiones contradictorias sobre los detectores de humo del edificio. El departamento de bomberos dijo que había cuatro detectores y que fueron inspeccionados por última vez en 2020. Dinesh Indala, vicepresidente ejecutivo de la Autoridad de Vivienda de Filadelfia, dijo a los periodistas que había seis y que la última inspección anual fue en mayo de 2021. Dijo que no saber por qué los detectores no se activaron.

Al menos un residente le dijo al Philadelphia Inquirer que la autoridad de vivienda debería reemplazar los detectores de humo que funcionan con baterías por detectores cableados porque algunos inquilinos quitaron las baterías para cocinar o fumar adentro.

Jenna Collins, abogada de vivienda de los Servicios Legales Comunitarios de Filadelfia, dijo que también había escuchado las solicitudes de los inquilinos de detectores de humo cableados a lo largo de los años, pero que el Congreso de los Estados Unidos no asignó suficiente dinero para tales renovaciones. Agregó que la autoridad de vivienda parecía haber instalado suficientes detectores y los inspeccionó con la frecuencia suficiente para cumplir con el código de vivienda.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Ha ofrecido asistencia a los funcionarios de Filadelfia, dijo la secretaria de Vivienda, Marcia Fudge.

El edificio se convirtió para albergar a dos familias y había 26 personas en el edificio, dijeron las autoridades, aunque no estaba claro cuántos residentes y cuántos estaban visitando. Collins dijo que no era inusual ver hacinamiento en las viviendas públicas. "Es un síntoma del hecho de que no hay suficientes viviendas asequibles y habitables", dijo. "Especialmente ahora, cuando hemos tenido tanta gente en la ciudad que ha perdido ingresos".