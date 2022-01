Qué se necesita para poder entrar a Chile

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las autoridades locales, entre otros requisitos, exigen el Pase de Movilidad chileno, que es el certificado de vacunación que debe tramitarse con bastante tiempo de antelación.

Chile siempre es una alternativa para los turistas argentinos. Sobre todo para los que están más cerca de la Cordillera. Desde el 4 de enero quedaron habilitados los siete pasos fronterizos que existen entre ambos países y, obviamente, también se puede llegar por vía aérea en los cuatro aeropuertos habilitados (Santiago, Iquique, Antofagasta y Punta Arenas). Pero en estas vacaciones 2022, ¿qué se necesita para entrar a Chile? Los requisitos tienen algunas particularidades.

Todos los extranjeros no residentes deberán tener el Pase de Movilidad chileno, que es el certificado de vacunación contra el coronavirus. Las vacunas recibidas en el exterior deben haber sido validadas en Chile previamente para obtenerlo. Desde el Gobierno chileno recomiendan hacer este trámite 30 días o más antes de emprender el viaje hacia Chile. Para iniciarlo deberán ingresar al sitio mevacuno.gob.cl.

Los menores de 6 años que no hayan podido acceder a la vacunación contra coronavirus podrán ingresar sin necesidad de Pase de Movilidad chileno. Pero será requisito indispensable haber adquirido un seguro por 30.000 dólares para que cubra cualquier eventualidad referida a necesitar atenciones médicas referentes a Covid-19.

También, como ocurre en otros países, se les exigirá a los turistas un test PCR negativo realizado dentro de las últimas 72 horas.

Uno por uno, todos los requisitos

Resultado negativo de test PCR, cuya toma de muestra no puede tener una antigüedad mayor a 72 horas. Estas se cuentan hasta la hora de salida del vuelo con destino final Chile si ingresa por vía aérea, o hasta la hora de entrada a Chile si es que ingresa por vía terrestre. Si una persona presenta un resultado positivo persistente por haber estado contagiado del virus el último mes, podrá adjuntar dos resultados de PCR positivos, donde la toma de muestra de uno deberá haber sido realizada hasta 72 horas antes del embarque o ingreso y el otro deberá haberse realizado con más de 14 días de diferencia con la fecha de embarque o ingreso, pero con menos de un mes desde el mismo. Los menores de dos años quedan exceptuados de este requisito.

Declaración Jurada para viajeros provenientes del exterior (disponible en www.c19.cl). Todo viajero, de toda edad, debe completar el formulario “Declaración Jurada de Viajeros” de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque (en caso de venir vía aérea) o del ingreso al país (en caso de venir vía terrestre). En este formulario deberá adjuntar el resultado del PCR negativo y seguro médico de viaje.

Seguro médico de viaje: Este requisito es solo para los extranjeros no residentes en el país. El viajero debe adjuntar a la Declaración Jurada de Viajeros un certificado de un seguro médico que cubra los gastos que pudieran ocasionar la asistencia médica, atención hospitalaria y repatriación, durante toda su estancia en el país, incluida la cobertura de cualquier gasto originado por Covid-19. El monto mínimo de cobertura para las prestaciones de salud deberá ser de 30.000 dólares.

Estos documentos serán requeridos por el operador del medio de transporte al abordarlo, y por la autoridad sanitaria al ingresar al país.

Las medidas sanitarias al ingresar a Chile

Quienes tienen esquema de vacunación completo validado por el Ministerio de Salud. Al ingreso al país se le realizará un examen para detección de coronavirus (PCR). Hasta que reciba el resultado negativo de este examen, deberá cumplir cuarentena en un domicilio reportado en la Declaración Jurada.

Para llegar a este lugar, se permite realizar conexiones de vuelos nacionales, aunque todavía no haya recibido el resultado negativo del examen para detección de coronavirus realizado al ingreso. Una vez que el Ministerio de Salud reciba por parte del laboratorio el resultado negativo del examen, se procederá a habilitar el pase de movilidad.

Quienes tienen menos de 6 años, que no han podido acceder a la vacunación para coronavirus y viajan con padre, madre o tutor legal con esquema de vacunación completo validado por el Ministerio de Salud. Se les realizará un examen para detección de coronavirus (PCR). Hasta que reciba el resultado negativo de este examen, debe cumplir cuarentena en un domicilio reportado en la Declaración Jurada. Para llegar a este lugar, se permite realizar conexiones de vuelos nacionales, aunque todavía no haya recibido el resultado negativo del examen para detección de coronavirus realizado al ingreso.

Los menores de dos años que hacen ingreso al país con su padre, madre o tutor legal que si cuentan con un esquema de vacunación completo validado, podrán hacer ingreso al país sin necesidad de realizarse un examen para detección de coronavirus al ingreso al país ni de realizar cuarentena.

Quienes no están vacunados o no tienen un esquema de vacunación completo validado por el Ministerio de Salud: esta alternativa está disponible solo para extranjeros no residentes que cumplen con alguna excepción listada en el Decreto 295 de 2021 del Ministerio del Interior en el punto de ingreso al país se le realizará un examen para detección de coronavirus (PCR).

Además, deberán realizar 168 horas (7 días) de cuarentena, contadas desde el control sanitario en el punto de ingreso al país. Un resultado negativo del examen para detección de coronavirus realizado en el punto de ingreso al país, NO permite terminar el periodo de cuarentena.

La cuarentena puede ser un domicilio declarado o en la habitación de un hotel. Todos los cohabitantes que se encuentren en el domicilio declarado para realizar la cuarentena, también deberán realizar la misma cuarentena, es decir no puede entrar ni salir nadie del domicilio durante ese período, incluso aunque se trate de personas vacunadas. La información del lugar de cuarentena, y el detalle de los cohabitantes deberá ser ingresada en la Declaración Jurada del Viajero previo al ingreso al país (disponible en www.c19.cl).

Durante los 10 días siguientes al ingreso, todo viajero deberá completar un formulario de autoreporte de síntomas, que se recibirá en el e-mail declarado en la Declaración Jurada. En este formulario deberá completar una encuesta de estado de salud y ubicación. Aquella persona que presente síntomas de coronavirus, deberá permanecer en aislamiento, reportar sus síntomas en el formulario que recibirá en su correo electrónico y esperar el contacto de la autoridad sanitaria.

En el caso que los síntomas sean fiebre mayor a 37,8°C, pérdida brusca de olfato o pérdida brusca del gusto, el viajero deberá acudir a un centro asistencial a la brevedad, haciendo uso de su mascarilla y evitando utilizar el transporte público, cumpliendo con todas las medidas sanitarias que sean pertinentes. Ante dudas llame a Salud Responde al 600 360 7777.

Testeo: El viajero podrá ser sometido a uno o varios test diagnósticos para Covis-19, ya sea en el mismo punto de entrada al país o en cualquiera de los 10 días siguientes. Los test de diagnóstico pueden ser PCR y/o test de antígeno. También podrán ser sometidos a estudios de genotipificación.