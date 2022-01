https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Polémica en Australia Nadal sobre lo ocurrido con Djokovic: "Tiene que pagar las consecuencias de sus decisiones"

"No es bueno para nadie lo que está sucediendo. No manejo todos los detalles de lo acontecido así que no puedo tener una opinión cimentada", aclaró Rafael Nadal en relación a lo sucedido con Novak Djokovic en Australia.

Recordemos que el tenista serbio no está vacunado contra el coronavirus y las autoridades australianas no le permitieron el ingreso este miércoles.

En rueda de prensa, el español dejó algunas declaraciones sobre este caso que conmociona al tenis y deporte mundial. "Me sabe mal por él pero Novak sabía las condiciones de antemano", dijo Rafa.

También insistió en que es importante confiar en los profesionales de la materia y seguir su consejo de recibir la vacuna.

"Es normal que la gente de aquí se frustrara. Han pasado confinamientos muy duros, la gente no podía viajar de un estado a otro", transmitió el tenista español.

"Él es una persona mayor de edad que toma sus propias decisiones y que tiene que pagar las consecuencias de esas decisiones", concluyó Nadal.