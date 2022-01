Curioso pedido de un presidente comunal a los Reyes Magos: que les pague las deudas a la localidad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Claramente molesto por la deuda cuantiosa que el gobierno de Santa Fe tiene con Teodelina, el presidente comunal Joaquien Poleri, publicó una foto en sus redes sociales con el detalle de las obras postergadas y apuntó contra José Luis Freyre.

“Queridos Reyes Magos: ya que Papá Noel José Freyre me defraudó, les pido que me puedan traer el dinero que la provincia le debe a Teodelina, que son: $ 109.675.952. Saludos, Joaquín”. Eso se pudo leer de la “carta” que el joven presidente comunal teodelinense Joaquín Poleri le escribió a los Reyes Magos en reclamo por la deuda que el gobierno provincial mantiene con la comuna de la localidad de Teodelina, en el departamento General López. En la mención –publicada es una historia de Instagram y Facebook-, el apuntado fue el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la provincia, José Luis Freyre, principal nexo del Estado con los gobiernos locales.

El curioso pedido de Poleri incluye los siguientes proyectos de obras de infraestructura que “la provincia le adeuda a Teodelina” y que, según el primer mandatario local, son fundamentales para el crecimiento de la localidad.

Bulevar Leo Ramognino: $ 4.838.746



Es un proyecto correspondiente a los fondos que los gobiernos locales reciben como Obras Delegadas y que el gobierno local presentó hace dos años para modernizar el boulevard que conecta la plaza central 9 de Julio con el Balneario “El Edén” y la costanera de la Laguna “El Chañar”.

Costanera Laguna: $ 13.289.190



Este convenio ya está firmado con el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat para revitalizar este espacio sobre el espejo de agua que se encuentra a pocas cuadras del centro de la localidad. “Es la obra complementaria que falta para sumar una gran extensión de espacio no aprovechado y que permitiría jerarquizar la gran infraestructura ya existente. De todas maneras y ante la falta de respuestas del gobierno provincial, la obra comenzó con fondos propios, aunque sigamos esperando por la llegada de dinero adeudado tras firmar el convenio hace más de seis meses”, explicó Poleri.

Puente Girard y contención Progreso: $ 78.261.035



Durante los últimos veinte años, Teodelina sufrió tres inundaciones, la última en el fin de año de 2016. Es una localidad que recibe el agua de dos cuencas: la Picasa y las Encadenadas, que afecta al barrio El Progreso –sector norte- y llega hasta zonas más céntricas. “Hace cuatro años que venimos pidiendo por una obra rígida para solucionar definitivamente el problema de inundaciones en nuestra localidad. Incluso, la Provincia presentó nuestro proyecto en Nación”, argumentó y agregó: “Actualmente contamos con una contención ejecutada con fondos comunales, pero no alcanza porque se necesita una obra de una magnitud importante, teniendo en cuenta que este puente conecta al pueblo con gran parte de la zona rural del distrito incluyendo a una escuela”.

Plan Incluir (cuadras de asfalto): $ 6.449.500



Destinado a conectar la plaza central con el otro ingreso a la costanera de la Laguna “El Chañar”, que desemboca en el club local Caza y Pesca, donde hoy funciona una disco al aire libre. Con esta obra, según el presidente comunal radical se jerarquizaría el barrio Fonavi 1 lindante al balneario, con cuatro cuadras de asfalto, cordón cuneta y luminarias led. Tiene resolución para cobro con fecha de julio de 2021.

Obras menores 2020 (cuadras cordón cuneta y piedra): $ 2.461.914



“Aprobado con resolución en septiembre 2020, el gobierno de Perotti ni siquiera cumple con la ley que implica el fondo de Obras Menores para municipios y comunas”, expresó Poleri sobre una partida que tienen destinada a la ejecución de más cuadras de cordón cuneta y colocación de estabilizado granular (piedra), para mejorar la circulación y el tránsito, y el escurrimiento de agua.

Gastos corrientes: $ 4.375.567



Son fondos que generalmente ingresan en diciembre para cerrar el año económica y financieramente de la mejor manera. “Es un espaldarazo que nos dan a las comunas y los municipios para afrontar una época del año de mucho gasto y pocos ingresos por impuestos”, argumentó el joven mandatario.

“Vamos a estar brindando nuevamente y a este ritmo no vamos a tener el balneario y la localidad que queremos y ansiamos. El gobierno sigue haciendo caja y no destina los fondos que las comunas y municipios que son de otro color político –la mayoría- necesitan”, completó.

Pos data



Otro pedido de Reyes pero que Poleri no incluyó en “la carta”-acompañada por zapatos, un recipiente con agua y pasto para los camellos-, tiene que ver con una camioneta Ford doble cabina modelo ´80, que se encuentra en la sede de Vialidad Provincial en Venado Tuerto. Según su testimonio, “ya presentaron todo y cuentan con N° de expediente”. “Se trata de un vehículo –agregó- que hace diez años que no se usa pero se ve que el pedido no es correspondido”.

A su vez, Poleri mencionó que así como a Teodelina le adeudan casi 110 millones de pesos para obras de infraestructura, también ocurre algo similar con la Salud pública: “Desde la comuna seguimos sosteniendo el sistema ante la inacción del gobierno provincial. Lo sufrimos en pandemia como le tocó sufrir a muchas comunas y municipios”.



Reciente reclamo de legisladores radicales

Este inusual pedido también fue amplificado en las redes sociales por legisladores y militantes que se unieron para que “el gobierno provincial no discrimine a los gobiernos locales”. Es este sentido, durante los últimos días el interbloque de la UCR provincial liderado por el diputado Maximiliano Pullaro y el senador Felipe Michlig se pronunció con una fuerte crítica al gobierno provincial por “desviar el foco” a la hora de analizar el Presupuesto 2022 y que en gran parte incluye los fondos que reciben los municipios y las comunas.

“Entendemos que la línea de análisis del gobierno provincial no tiene otro objetivo que el de tapar la falta de capacidad para gobernar y gestionar, con improvisación, con falta de diálogo con propios y extraños, lentitud y discriminación hacia los municipios y comunas que no se someten a la voluntad e intereses partidarios del P.E. Provincial, cuando en verdad tienen las herramientas necesarias para gobernar reconduciendo el presupuesto anterior.

Es nuestra responsabilidad resguardar a través de la Ley de Presupuesto para el 2022 al conjunto de los santafesinos y particularmente a los municipios y comunas, para que sean tratados con equidad y dignidad”, afirmaron.