Vignatti: "No iremos más allá de lo que podemos por el Pulga en Colón"

Jueves 06.01.2022

10:56

Desde La Plata, Gimnasia endurece su postura y le pone freno a la salida del tucumano que esperan los sabaleros. Se define en estas horas.

Desde La Plata, Gimnasia endurece su postura y le pone freno a la salida del tucumano que esperan los sabaleros. Se define en estas horas.

Antes de la presentación de Julio César Falcioni como entrenador, el mismo "Pulga" Luis Miguel Rodríguez posteó en sus redes sociales una foto con la camiseta de Colón y besando la Copa de la Liga. Todo parecía ser un pasito más para el retorno de PR10 al Barrio Centenario.



Sin embargo, desde La Plata, Gimnasia pone un muro por calle 60 y otro por 118: le cierra el bosque al nacido en Simoca par que no vuelva a Colón.



Primero, más allá de los rumores y trascendidos, Luis Miguel Rodríguez se presentó en el inicio de la pretemporada en tiempo y forma con los "triperos". En segunda instancia, el mismo "Pipo" Gorosito en nota con medios nacionales fue contundente: habló con TyC Sports en un alto de los trabajos de pretemporada, y se le preguntó por la chance que tiene Pulga Rodríguez de volver a Colón. Al respecto, manifestó: "Sinceramente, no me dijo nada, son trascendidos, no me dijeron nada, es jugador del club".



Mientras que más adelante, luego de hablar de la pretemporada y los objetivos que tiene Gimnasia en la temporada que arrancará el 6 de febrero, afirmó: "Sería bueno que se definan las salidas en este momento, para que no vayan a Mar del Plata (donde se realizará la puesta a punto del equipo) con la cabeza en otro lado".



Concretamente, el gusto del "Pulga" es volverse a Santa Fe para jugar con la camiseta de Colón la Copa Libertadores 2022. Lo que ocurre es que Gimnasia está pidiendo hasta el último peso para aplicar la famosa cláusula de salida.

Un dirigente "tripero", consultado por El Litoral, manifestó estar al tanto del deseo de "Pulga" y la oferta de Colón, argumentando: "Un jugador profesional siempre juega donde quiere. En el caso de Pulga, tiene una cláusula de salida como cualquier jugador del plantel, es lo más habitual en estos tiempos donde hay dólares afuera. En cuanto al contrato, se rescinde previo pago del monto estipulado y se registra en la AFA. Es automático".



Esa "comodidad" del mensaje de Gimnasia tiene una sola explicación: 500.000 dólares. Es lo que circula en La Plata, en los medios partidarios que siguen el día a día del "Lobo" de Néstor Omar Gorosito.



Al toque, el directivo de Gimnasia dijo a El Litoral lo mismo que el DT: "No nos llamó el "Pulga" y tampoco su representante". Lo cierto es que 500.000 dólares es demasiado para una ficha de 37 años, por lo que no hay nada "de club a club".



Quien debe negociar la salida es el viejo PR10 de Colón, tremendo goleador e ídolo total de los sabaleros. Quien, por otra parte y más allá del ofertón de Vignatti (mejor salario, premios y Copa Libertadores), no está demasiado cómodo, porque allá no es "Gardel y Lepera" como era acá. Sin ir más lejos, en varios partidos, Gorosito lo saca y lo sienta en el banco.

Al respecto, quien se expresó del tema Luis Miguel Rodríguez y su posible vuelta a Colón es el mismo José Néstor Vignatti, pope máximo de los sabaleros. "La vuelta del Pulga Rodríguez es una posibilidad. Hay charlas. Para mí es una ilusión verlo de nuevo con la camiseta de Colón. Vamos a tratar, pero sin ir más allá de lo que podemos".



El mensaje, para algunos está encriptado y para otros abierto: Colón le hizo la mejor oferta de mercado al "Pulga" para la vuelta a casa, en el Cementerio de los Elefantes. Mejor salario, bonos, premios especiales y Copa Libertadores. Lo que no puede hacer Colón es ejecutar la cláusula; eso depende del "Pulga" en un Mundo Gimnasia que no parece dispuesto a facilitarle las cosas. Por más que el corazón, las piernas y las ganas de Luis Miguel Rodríguez ya están de nuevo en Colón.