Los temas tatengues

Unión: los Reyes no trajeron a "Juanchón" ni a Roldán

Se aseguró la renovación de Sebastián Moyano, por un año, en el arco de Unión. Se sigue negociando con Juan Manuel García y se acordó con Enzo Roldán pero no con Boca.

Enzo Roldán subió una foto oficial de Boca, en un entrenamiento de la pretemporada de arranque de 2022. Falta el visto bueno de Riquelme para que vuelva y siga en Unión. Crédito: Gentileza



Enzo Roldán subió una foto oficial de Boca, en un entrenamiento de la pretemporada de arranque de 2022. Falta el visto bueno de Riquelme para que vuelva y siga en Unión. Crédito: Gentileza

Por Redacción EL SEGUIR Desde el vamos, luego de golear a Colón en el clásico y clasificar a la Copa Conmebol Sudamericana 2022, Gustavo Munúa se fue a pasar las Fiestas de Navidad y Fin de Año con tres pedidos del actual plantel para el futuro: Moyano, García y Roldán, todos con el pulgar para arriba.

Al tridente, por distintos motivos, se les terminó el vínculo el último día del año pasado. En el caso del goleador Juan Manuel García, pase en su poder; el del golero Moyano en manos de Cristian Bragarnik; en cuanto a Enzo Roldán se venció el préstamo y volvió a Boca. Tenés que leer El "Cuqui" Márquez se despidió de Unión

De atrás para adelante, luego de negociar la dirigencia, Sebastián Moyano dio el visto bueno para un tercer préstamo consecutivo (sólo valida si da el visto bueno el entrenador) y seguirá atajando bajo los caños tatengues un año más.

En cuanto al mediocampista, Enzo Roldán arrancó la pretemporada en Boca, donde de entrada no será tenido en cuenta. Entre el jugador y Unión está todo acordado, pero Boca no responde al pedido del Tate para prolongar otro préstamo. Hay optimismo que llegue el sí de Riquelme (recordar la muy buena relación por los casos de Cañete y Luna Diale). Tenés que leer En la vuelta al trabajo, Unión no pudo gambetear el Covid

Finalmente, en lo que parece más complicado de todo, está el tema Juan Manuel García, delantero y goleador de la Era Munúa. Por ahora, hubo dos ofertas del Tate pero el entorno del jugador está esperando "algo mejor". Se sigue negociando, con muy buen diálogo entre las partes. Pero, por ahora, está frío. En realidad, lejos entre oferta y demanda. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

