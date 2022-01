https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Premier League

Pep Guardiola dio positivo a Covid-19 y no dirigirá la FA Cup

El entrenador del equipo inglés dio positivo en los últimos testeos que realizó el club y no podrá estar en el banco de suplentes en el partido contra Swindon Town.

Manchester City confirmó este jueves el contagio de Pep Guardiola. El entrenador del equipo dio positivo de Covid-19 junto a su asistente Juanma Lillo y llevaron a 21 los aislados dentro del plantel. El club informó que los contagiados ya están aislados dentro de la burbuja de los casos positivos que tiene el equipo. En el comunicado oficial, la institución de Manchester que de los 21 casos, 14 son trabajadores del clu y siete son futbolistas del primer equipo. Los Cuidadanos deben afrontar este viernes desde las 17 su encuentro por la tercera ronda de la FA Cup ante Swindon Town. Para este partido, quien estará a cargo del equipo será Rodolfo Borrel ante la ausencia de Pep. Pep Guardiola se perderá el viaje de mañana por la FA Cup a Swindon Town después de resultar positivo por Covid-19.



Más detalles ⬇️https://t.co/kkeWt3YKQN — Manchester City (@ManCityES) January 6, 2022

