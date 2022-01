https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.01.2022 - Última actualización - 13:26

13:18

Francisco Villano inició su "licencia pre jubilatoria" y garantizó todo su acompañamiento a la nueva gestión. Derechos y humanismo en la impronta de la nueva autoridad del efector.

En Santa Fe Asumió Milagros Cuenca en la dirección del hospital Iturraspe Francisco Villano inició su "licencia pre jubilatoria" y garantizó todo su acompañamiento a la nueva gestión. Derechos y humanismo en la impronta de la nueva autoridad del efector. Francisco Villano inició su "licencia pre jubilatoria" y garantizó todo su acompañamiento a la nueva gestión. Derechos y humanismo en la impronta de la nueva autoridad del efector.

Milagros Cuenca, médica ginecóloga, obstetra y Master en Mastología, asumió este jueves al frente del Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. En realidad, la asunción oficial se realizó este miércoles en presencia de la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano. La presentación ante la prensa llegó un días después. Para ello estuvo acompañada por el director saliente, Francisco Villano quien dijo estar transitando su "licencia pre jubilatoria", aunque garantizó todo su apoyo y acompañamiento a la nueva conducción.

"Si bien se inicia una nueva etapa, es un cambio de persona pero no de funciones ni de actividades. Es una continuidad", garantizó.

Al respecto la nueva directora, Cuenca indicó: que "es un cambio de transición de la dirección con esta idea de continuidad de nuestro trabajo, de lo que venimos construyendo".

El ahora ex director del hospital dijo que "estos dos últimos años, han sido años difíciles en el contexto de una pandemia en el cual muchas veces tuvimos que informar cosas no tan agradables y otras veces cosas muy buenas".

En el Iturraspe se trabajó a destajo en estos años, en una situación tan difícil como la pandemia, Donde fue un verdadero "ejército de personas" el que estuvo y está trabajando en todo momento. "Hoy me toca cumplir una etapa, la sensación que uno tiene es muy dividida, por ahí una sensación de angustia de tristeza de irse de un lugar pero por otro lado la satisfacción de haber cumplido los objetivos que uno quería cumplir", expresó Villano, quien asumió en su cargo en el año 2011.

Por su parte Milagros Cuenca, flamante conductora del Iturraspe expresó que desde hace cinco años estuvo acompañando a la dirección en todo este cambio, en el modelo de salud. Me he formado en este hospital y soy parte de los médicos que tienen otra impronta con respecto a los derechos y ofrezco todos esos valores que me formaron desde el primer día sobre el cuidado de las personas y los derechos de todos los usuarios con respecto a sus intenciones".

A la hora de exponer sobre la impronta que le dará a su gestión, mencionó el concepto de humanismo y sostuvo: "La medicina sin humanismo no es nada, es conocimiento vacío".

Situación actual del hospital

Consultada sobre la situación del personal en el contexto de la pandemia, Cuenca detalló que " la ventaja que tenemos ahora es la cobertura de la vacunación, que nos permite tener más defensas y el personal de salud tiene la tercera dosis; eso hace que la forma de la infección sea muy baja y que generalmente, en cantidad de personas son muy pocos los contactos estrechos que tenemos y son asintomáticos; eso hace que no tenga que resentirse" la atención en el hospital.

En estos momentos la sala de internación de terapia intensiva tiene una ocupación del 65% pero ninguno por Covid. "Igualmente vamos a estar atentos a los casos. Estamos preparados para lo que venga", concluyó.