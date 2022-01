https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.01.2022 - Última actualización - 14:14

13:57

No anunció su retiro

Atlético Tucumán oficializó la salida de Lucchetti luego de nueve años

El arquero de 43 años no renovó su vínculo y aseguró que Azconzábal le dijo que no iba a tenerlo en cuenta.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

No anunció su retiro Atlético Tucumán oficializó la salida de Lucchetti luego de nueve años El arquero de 43 años no renovó su vínculo y aseguró que Azconzábal le dijo que no iba a tenerlo en cuenta. El arquero de 43 años no renovó su vínculo y aseguró que Azconzábal le dijo que no iba a tenerlo en cuenta.

Atlético Tucumán oficializó este jueves la salida del arquero Cristian Lucchetti luego de nueve años en el club. Unos días después de la dura carta del "Laucha" tras finalizar su contrato, el club le dedicó un mensaje de despedida en su cuenta oficial de Twitter.

"Nos animamos a soñar juntos, y llegamos dónde nunca nos habíamos imaginado ¡Eternamente gracias, Laucha inmenso! Ésta siempre será tu casa", publicó el "Decano". Nos animamos a soñar juntos, y llegamos dónde nunca nos habíamos imaginado.



¡Eternamente gracias, Laucha inmenso! Ésta siempre será tu casa. pic.twitter.com/BUxOEhOF9k — Atlético Tucumán (@ATOficial) January 6, 2022 La historia de Atlético Tucumán con uno de sus máximos ídolos no terminó de la mejor manera y una muestra fue que el mensaje del club se llenó de respuestas de hinchas enojados por la salida del capitán.

El pasado 29 de diciembre, el club informó que le habían ofrecido a Lucchetti la renovación del contrato que venció el pasado 31 de diciembre pero el propio futbolista responsabilizó al nuevo DT Juan Manuel Azconzábal de su salida. Parte de la carta que el arquero utilizó para despedirse del club decía lo siguiente: "No tengan dudas que me voy triste, dolido y decepcionado, pero me gustaría que a los hinchas les quede claro que el único ídolo de Atlético es la camiseta por encima de cualquier jugador, dirigente o DT. Me siento con ganas de jugar, por eso les cuento que si tengo alguna propuesta la analizaré y veré que hago, para mi es difícil pensarlo así porque tenía casi asumido que me retiraría defendiendo la camiseta de Atlético, un club con el que viví las cosas más lindas de mi carrera. Se hablaron muchas en todo este tiempo, yo elegí el silencio porque lo sentí así, estaba en una situación en la que una palabra es poco y dos pueden ser muchas y mal interpretadas, necesitaba tiempo para procesar lo vivido, fue un golpe muy duro para toda mi familia. Las palabras no alcanzan para poder expresar lo que siento en estos momentos. Hasta pronto."

"Él (por el "Vasco") me comunicó de manera rotunda que no iba a tenerme en cuenta en este nuevo proceso", expresó el arquero, de 43 años, en la misma carta que divulgó el último día del 2021.

Desde su llegada a mediados de 2012, Lucchetti disputó 298 partidos con Atlético Tucumán, participó del ascenso a Primera División, de una final de Copa Argentina y de la histórica participación en la Copa Libertadores de América.

El Litoral en en

Temas: