https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.01.2022 - Última actualización - 15:10

15:08

Desde la Municipalidad recordó que los eventos masivos están permitidos por las disposiciones que rigen en la provincia de Santa Fe. A su vez consideraron que el Gobierno debió "abrir el debate previo a la firma de los últimos decretos y resoluciones".

Tras las declaraciones del presidente comunal de María Teresa Los Palmeras tocarán en Venado Tuerto y pidieron "no generar disputas ni politizar la pandemia" Desde la Municipalidad recordó que los eventos masivos están permitidos por las disposiciones que rigen en la provincia de Santa Fe. A su vez consideraron que el Gobierno debió "abrir el debate previo a la firma de los últimos decretos y resoluciones". Desde la Municipalidad recordó que los eventos masivos están permitidos por las disposiciones que rigen en la provincia de Santa Fe. A su vez consideraron que el Gobierno debió "abrir el debate previo a la firma de los últimos decretos y resoluciones".

Por Santiago Balague

El secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento de la Municipalidad de Venado Tuerto, Santiago Meardi, aclaró que los eventos que están previsto realizarse en la ciudad “están permitidos” por los decretos y resoluciones que lanzó el Gobierno provincial hace escasos días, y que “nuestra idea es continuar con las actividades previstas, tanto de índole públicas como privadas, siempre atentos a la situación sanitaria, a la ocupación de camas en el sector de salud”, manifestó.

Santiago Meardi - Foto: Gentileza

En lo que respecta al decreto provincial que en principio prohibió los eventos masivos y luego, a través de una resolución, se terminaron permitiendo con algunas limitantes, el funcionario explicó: “Hubo una marcha y contramarcha por parte de la Provincia en esta clase de actividades. Para ser claros, hoy rige una norma que los autoriza los eventos al aire libre, con un aforo del 70 por ciento y sin límite en cuanto a la cantidad de asistentes. Es decir que están permitidos”. De todos modos, “nosotros recomendamos a cada uno de los organizadores de propuestas de estas características, mantener protocolos y cuidados a la hora de la realización”, comentó.

“Para nosotros -continuó- son muy importantes estas actividades, porque nos dan un movimiento económico muy grande, ya que, a partir de ahí se activa el sector hotelero, los comercios, los locales gastronómicos. Como ciudad productiva lo vemos con buenos ojos, aunque siempre atendiendo o prestando atención a la realidad sanitaria, donde la ocupación de camas es realmente baja, porque las características de esta nueva ola o brote tiene es que, por diversos factores, entiendo que la vacunación y las características puntuales de esta nueva cepa, hace que no tengamos la demanda en el sistema de salud que sí tuvimos en la primer y segunda ola”.

No politizar la pandemia

Por otro lado, Meardi consideró que no es bueno “politizar o generar conflictos con la pandemia”, en respuesta a las declaraciones vertidas por el presidente comunal de María Teresa Gonzalo Goyechea, quien disparó contra la ciudad por la organización de algunos eventos, entre ellos el aniversario del boliche El Templo que se desarrollará este sábado.

“Este señor es una persona que responde al Gobierno santafesino, un hombre de confianza del ex intendente de nuestra ciudad (y actual secretario de Fortalecimiento Institucional de la provincia, José Freyre). Creemos que no es necesario generar estas disputas, generar conflictos con esta pandemia; politizar la pandemia no es algo bueno y lo hemos visto en todo este tiempo”, puntualizó el funcionario.

Seguidamente exclamó: “Son debates que se tendrían que haber dado antes de sacar algún decreto con nuevas restricciones, porque cuando se lanzaron estas medidas no hubo diálogo ni consulta previa. Para que una norma de estas características se pueda aplicar, requiere de consensos”.