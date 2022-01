Línea directa: "cantidad de vehículos estacionados y abandonados", "tercera dosis" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 06.01.2022

Tercera dosis

UNA LECTORA

"Mi preocupación es que no he visto en el diario, que siempre está actualizado, el problema que hubo en mucha gente, sobre todo personas mayores, como en mi caso, al colocarse la tercera dosis de la vacuna: hemos tenido problemas bastante molestos, con pérdida de ubicación en el tiempo y en el espacio... Debimos llamar a profesionales, porque no sabíamos qué era lo que nos estaba pasando. Por favor, pido que nos expliquen qué es lo que se puede esperar, porque si no, cuando llegue la cuarta dosis no vamos a saber cómo actuar. Ya hay mucha gente que comenta que no está decidida a ponerse la cuarta vacuna si se presentan tales manifestaciones. Por favor, que un buen médico nos explique qué tenemos que esperar y qué debemos hacer ante los estados de fiebre y de todo lo que se nos fue dando en esos días que abarcó el malestar. Algunos lo padecieron desde el día en que se vacunaron hasta 4 ó 5 días después. Desde ya, muchísimas gracias al diario".

Para llorar por los servicios públicos

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

"Miles de damnificados sin ascenso, sin heladera sin alimentos en Bs. As. ¡Qué fin y comienzo de año catastrófico por favor! ¿Nadie se conduele con esta gente que además le informan que pronto tendrán nuevos aumentos, en medio de la tragedia. ¿Por qué no disponen las FF.AA., de sus generadores u otras organizaciones sociales? Pérdidas inestimables para los comercios, usuarios, poniendo en riesgo a los niños y ancianos, al borde de la muerte en muchos casos. ¿Dónde están quienes deberían ponerse al frente de tamaña contingencia? Hay que hacerles una demanda penal por abandono de persona al Estado. Mientras nuestros funcionarios, en paradisíacas islas, o exóticos destinos, disfrutan con nuestro dinero, que no tienen moral ni vergüenza ni ética... Son seres amorfos, despojados de toda sensibilidad social. Son el verdadero cáncer de esta sociedad".

Opinión

ALELIO BENÍTEZ, DE GUADALUPE OESTE

"Quiero dar opinión sobre ese señor Valdés que fue embajador en el Vaticano, cuando pertenece al grupo de la señora vicepresidenta. Parece que al Papa le gusta rodearse de personas que desvalijan países. Ahora sale a defender a los Moyano, a Daer, a Baradel, gente que uno sabe que ha robado y que hasta tiene aviones propios, autos de alma gama, que pagan $ 3.200.000 en viaje en avión privado a Miami. Hay que desenmascarar a toda esa gente que le ha hecho daño al país".

Cantidad de vehículos estacionados y abandonados

UN LECTOR

"Primeramente, quiero agradecer al diario El Litoral por su gentileza. Quiero decirle al señor intendente, a los concejales, los coordinadores: les estoy hablando de una zona que está aproximadamente a 11 cuadras de la Casa de Gobierno y en calle Juan Asuriz hasta el 4300; lo mismo pasa con General López hasta el fondo, digamos, porque al 4300 se corta. Es una vergüenza, incluso se lo digo al señor gobernador: la cantidad de vehículos que dejan estacionados, colectivos que dejan tirados, camiones... La gente ya no puede transitar. Ha habido varios accidentes. No hay una luz. Me gustaría que venga alguien de noche para ver lo que es esto. Nosotros tenemos pagados los impuestos, están al día. Al señor Leandro González: que agarre su auto, o lo que tenga, o venga a pie a observar esto. Es un caos señores. No quiero identificarme en este mensaje, porque si no es todo represalias en esta zona".

Llegan cartas

La negligencia e imprudencia del Ministerio de Salud II

HUGO MODESTO IZURDIAGA

El 10 de diciembre, el Frente de Todos celebró el Día de la Democracia con un festival en la Plaza de Mayo, con la presencia de 250.000 militantes. Causaba asombro ver a una inmensa cantidad de gente agolpada, sin distanciamiento social y muchos de ellos sin barbijo. Para esa misma fecha se había registrado una cifra de casos positivos de coronavirus bastante menor que los picos registrados a fines de mayo. Pero el Estado argentino no prestó atención a que (al mismo tiempo) en Europa la situación era notablemente diferente (comparada con nuestro país) y que allí se estaban produciendo cifras preocupantes.

Era de prever, y se sabía muy bien, que si en aquellos países se estaba dando una alta cantidad de casos, esto se vería reflejado (con el correr de los días o meses) en la Argentina. Era como leer el diario del lunes. En consecuencia, la situación ameritaba que se tomaran las medidas sanitarias adecuadas, para evitar un aumento en la transmisión del virus.

Se podría afirmar que "el acto político" frente a la Casa Rosada fue un lamentable desacierto, que podría haberse evitado y postergado para otro momento más oportuno. Pero esta clase de yerros ya venían de tiempo atrás. El 26 de noviembre de 2020, en plena epidemia y con 1,4 millones de infectados y casi 38.000 muertos, a las autoridades nacionales se les ocurrió organizar el velatorio de Maradona en la Casa de Gobierno. Asistieron al funeral cientos de miles de personas, todas amontonadas en largas filas. Después se produjeron desmanes y todo concluyó en un caos total.

Por aquella época, el Ministerio de Salud (aunque parezca jocoso) aconsejaba "evitar los eventos y reuniones numerosas".

Durante el acto del 14 de agosto, en la provincia de Misiones, Alberto Fernández manifestó: "El tiempo más ingrato de la pandemia ha terminado".

N. DE R.: Esta carta publicada el 3 de enero ppdo. vuelve a ser editada a pedido de su autor, al haber citado cifras sobre Covid que eran incorrectas.