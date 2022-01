https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El capítulo final de la serie de HBO Max "And just like that" se transmitirá el próximo 3 de febrero, pero los editores omitieron las escenas donde intervenía el actor

Adiós, Mr. Big Chris Noth queda fuera del final de la secuela de "Sex and the City" tras la acusación por abuso sexual

Los productores de 'And just like that', el reboot de 'Sex and the city', decidieron eliminar la participación del actor Chris Noth en el capítulo final de la primera temporada, luego de que fue acusado de abuso sexual por dos mujeres.

El capítulo final de la serie de HBO Max se transmitirá el próximo 3 de febrero, no sin antes editar la parte en donde salía Noth. Los guionistas y productores consideraron que la breve aparición que tenía el actor en el final de And just like that no era narrativamente relevante, por lo que decidieron eliminarla. Hasta el momento, HBO Max no ha confirmado la decisión, pero la publicación citada tiene conocimiento sobre cómo se desarrollará el capítulo final, tanto la versión editada como la completa.

A mediados de diciembre, dos mujeres denunciaron haber sido víctimas de violación por parte de Chris Noth en un artículo publicado en The Hollywood Reporter. La publicación se acompañó de mensajes de texto entre las partes. Noth rechazó las acusaciones y cuestionó que éstas se hayan hecho poco después del estreno mundial de And just like that. No obstante, las denuncias fueron respaldadas por las propias compañeras de Noth, entre ellas la protagonista de Sex and the city, Sarah Jessica Parker, quien dio su apoyo total a las víctimas.

Días después de las denuncias, la cadena CBS anunció que Chris Noth quedaba fuera de la serie The Equalizer y que los capítulos que ya habían grabado serían los únicos en los que tendría alguna participación.