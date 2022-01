Detuvieron a un hombre armado que extorsionaba a Ángel De Brito

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El sospechoso, de 34 años, tenía una pistola. Habría llamado al conductor para amenazarlo si no le mandaba un saludo

Dos equipos de la Policía de la Ciudad llegaron a la localidad bonaerense de 9 de Julio con un objetivo claro: debían entrar a una casa en la calle San Nicolás desde donde, según la Justicia, se realizaban amenazas y extorsiones contra el periodista y conductor Ángel De Brito. Los agentes ingresaron al domicilio con la autorización de una fiscal de Lomas de Zamora, que colaboró con la investigación iniciada en jurisdicción porteña hace más de un año. Una vez en el interior detuvieron a un hombre de 34 años que estaba armado.

Además, al sospechoso le secuestraron celulares y dispositivos electrónicos desde donde se habrían cometido los delitos.

“Hola. Eu, me mandás un saludo. ¿Qué pasa? ¿Te hacés el canchero en la tele? No me suelen conocer por tener mucha paciencia. Te doy hasta las 16 para obtener una respuesta”. Estos son algunos de los menajes que De Brito recibió en 2019 y que le llegaban de distintos celulares y cuentas en redes sociales.

A raíz de esto, y de la denuncia que realizó su equipo de abogados integrado por Fernando Burlando y Martín Leguizamón, se inició una causa en la fiscalía de Cibercrimen de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del fiscal Horacio Azzolin.

De la investigación realizada por la Justicia, que incluyó la participación de la División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, se llegó al domicilio en la localidad de 9 de julio. Para ello, se rastrearon distintas direcciones IP hasta finalmente llegar al supuesto responsable.

En los documentos que integran la causa judicial, se especifican más amenazas y el tenor de cada una de ellas: “No se trata de hechos menores, por cuanto nos encontramos ante gravísimas amenazas recibidas por De Brito. Las amenazas han ido creciendo, y se ve de forma enfática y clara”.

Por ejemplo, le escribió ‘mira que arranco y me llevo tu número’ con GIF de motos y la amenaza latente de develar el número de conductor. O también, un ‘si me bloqueas escracho tu número’; ‘veo que estás en línea y no te dignas a contestar, ya te di muchas oportunidades’.

Según se indica en la denuncia, el periodista bloqueó el número, creyendo que así todo quedaría resuelto. Lo llamaron entonces desde otro celular, repitiendo la modalidad. ‘Tenés dos minutos para cumplir’, le avisaban. ‘Ahora tenés un minuto. Se te agota el tiempo...’, fue otra de las amenazas.

Con toda esta información, y la confirmación de que las amenazas venían de un domicilio en la ciudad de 9 de julio, la Justicia porteña envió un exhorto a la fiscal María Soledad Rícagno, de la UFI N°4 descentralizada de Esteban Echeverría, para que ordene el procedimiento. Hace algunas horas llegó la autorización y la Policía entró a la propiedad del sospechoso.

Al ingresar, los oficiales fueron recibidos por un hombre de 34 años que fue detenido. En el interior de la vivienda se secuestraron tres celulares, un módem, una tablet y dos consolas de juegos. Todo ese material será peritado en las próximas horas. Pero no fue lo único que hallaron. El dueño de casa tenía una pistola Browning calibre .22, de la que no tenía portación.

Por su parte, De Brito, que por estas horas disfruta de sus vacaciones en Punta del Este antes de definir su futuro televisivo, dijo: “Denuncié judicialmente a todos los que amenazan por redes sociales o por teléfono. Fue un gran trabajo silencioso de Martin Leguizamón. Se iniciarán causas contra todos”.