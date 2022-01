Sanguinetti ratificó su interés de contar con Centurión en Newell's: "Es un muy buen jugador de fútbol"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 06.01.2022

El entrenador remarcó que la salida del futbolista de Vélez "no se presenta como algo simple".

El entrenador de Newell´s, Javier Sanguinetti, ratificó este jueves su deseo de contar con el mediocampista Ricardo Centurión en la "Lepra", aunque remarcó que la salida del futbolista de Vélez "no se presenta como algo simple".

"Si me preguntás si me gusta, te digo sí. Todos los jugadores que juegan bien a uno le interesan. En primera medida, es un muy buen jugador de fútbol, pero para que llegue tiene que haber predisposición de los dos lados: que él pretenda reencontrarse con su mejor forma y nosotros darle las herramientas para que lo pueda hacer", manifestó Sanguinetti sobre el volante. Y añadió: "Siempre digo que los jugadores de esas características nunca se olvidan de jugar. Después hay que ver por qué no juega y eso es una situación que no me incumbe".

No obstante, el ex DT de Banfield señaló: "Si bien se trata de un jugador muy valioso, somos conscientes que no es fácil concretar este tipo de incorporaciones, más aún cuando en este caso el futbolista tiene que salir de Vélez y eso no se presenta como algo simple. Más allá que quizás no esté dentro de nuestro presupuesto".

"Es un jugador versátil, que ofrece mucha opciones, porque se puede desenvolver tanto por derecha como por izquierda, de interno o extremo. Es un muy buen jugador", insistió Sanguinetti.

En cuanto al resto del mercado de pases, se refirió a las posibles llegadas de los delanteros Agustín Fontana y Sebastián Sosa Sánchez. "Me interesan los dos, son jugadores que están en nuestro radar. Aunque jueguen en la misma posición tienen características diferentes que bien pueden complementarse si utilizamos un esquema con dos centrodelanteros", cerró.