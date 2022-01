https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.01.2022 - Última actualización - 20:59

20:51

El músico y compositor, conocido por haber tocado y compartido proyectos junto a Gustavo Cerati, Soda Stereo y Daniel Melero, entre otros, murió este jueves en Mar del Plata a causa de un cáncer que lo aquejaba desde hace tiempo.

Tenía 52 años Falleció Flavio Etcheto, pionero de la música electrónica argentina y fiel compañero de Gustavo Cerati El músico y compositor, conocido por haber tocado y compartido proyectos junto a Gustavo Cerati, Soda Stereo y Daniel Melero, entre otros, murió este jueves en Mar del Plata a causa de un cáncer que lo aquejaba desde hace tiempo. El músico y compositor, conocido por haber tocado y compartido proyectos junto a Gustavo Cerati, Soda Stereo y Daniel Melero, entre otros, murió este jueves en Mar del Plata a causa de un cáncer que lo aquejaba desde hace tiempo.

En la tarde de este jueves 6 de enero, a los 52 años murió el músico, compositor productor y Flavio Etcheto, a causa de un cáncer que lo afectaba desde hace tiempo.

Tocó durante muchos años, entre 1998 y 2004, como miembro de la banda de Gustavo Cerati, con quien colaboró de manera muy estrecha en la realización de los álbumes Bocanada y Siempre es hoy. Pero no sólo compartió música con el líder de Soda Stereo en su carrera solista sino también en bandas paralelas de música electrónica como Roken. Además, grabó en Colores santos (de Cerati-Melero) y tocó la célebre trompeta del tema Fue, de Soda, en el álbum Dynamo.

Un nombre de los '90

Flavio fue uno de los grandes músicos que surgieron en los años '90, cuando un nuevo recambio generacional dio lugar al llamado movimiento de “rock sónico”. Ahí estaba Flavio Etcheto, que junto a su grupo Resonantes debutó en un compilado junto a otras bandas como Tía Newton (donde estaba Carca), Los Brujos y Demonios de Tasmania.

No obstante, el debut de Etcheto en la escena musical había sido a fines de los '80, cuando un trabajo publicado bajo el nombre de La algodonera atrajo la atención de Daniel Melero, quien no sólo produjo su primer trabajo, sino que lo incorporó en sus propios discos Conga y Cámara, además de darle participación en el proyecto Colores Santos que unió a Melero con Cerati.

El paso siguiente en la carrera del músico fue ser parte de la producción de Dynamo y Sueño Stereo, para involucrarse de lleno, posteriormente, en la realización de Bocanada, el segundo disco solista de Cerati, que marca además la puesta en marcha definitiva de su plan en solitario, con su propia banda, a la que se suma Etcheto.

En paralelo con su trabajo como integrante del grupo que acompañaba al cantante y junto con él, el músico creó el dúo Ocio, y posteriormente, con la incorporación de Leandro Fresco, el grupo Roken. Entre los trabajos que jalonan su trayectoria solista, se cuentan el EP Superbrillantes, en el que pone su concepto electrónico a favor de la canción pop; Trineo, álbum registrado entre 1995 y 1996; además del miniálbum Tríptico.

Durante la primera década del nuevo siglo, con Isla de los estados publicó los álbumes Latitud (2007) y Expreso (2010), además de varios singles; entre ellos, Frenesí, de 2019; Una vuelta, de 2020; y Cuando la llama, publicado en 2021.

Cambio de aire

Durante los últimos años, Flavio Etcheto vivió en Mar del Plata, donde crió a su hijo menor. En uno de sus últimos reportajes dijo: “Estoy entrelazado con Gustavo y me enorgullece que así sea. No es que piense colgarme de él sino que es algo natural, porque mi participación y mi aporte a su música sucedió, es real y me pertenece de igual forma."

"Durante varios años -agregó-, cada vez que escuchaba su música me producía una gran congoja que él no esté, pero a partir del tercer o cuarto año, volví a escucharla con alegría. Maduré mucho con su desaparición”.

Para aquellos que no relacionan el nombre de Flavio Etcheto con su cara, basta con ver los videoclips de Puente y No te creo, de la carrera solista de Cerati. En el primero, dirigido por Andrés Fogwill, aparece como copiloto de una suerte de helicóptero que recorre las calles de Buenos Aires.

Y el segundo, recuperado de los archivos de Nico Bernaudo hace unos pocos meses, está tocando los teclados con la banda de la época de Siempre es hoy.

La despedida

En su cuenta de Instagram, Leandro Fresco lo despidió con la sentida frase: “Amigo querido, sé que ahora mismo estás haciendo música junto a ya sabemos quien, lo que sí es seguro, nos volveremos a ver, gracias por todo Fla. Mis condolencias a su familia. Descansa en paz”.

Lisa Cerati también lo recordó en sus redes: “Tengo demasiados lindos recuerdos con vos. Espero que te reencuentres con mi padre y hagan música aún más increíble para no humanos. Estén donde estén”. Finalmente, Benito Cerati utilizó su cuenta de Facebook para despedirse: “Flavius, qué tristeza me da tu partida. Gracias por hacer de la mejor música que tenemos y por ser hermosa persona”.