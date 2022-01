https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 07.01.2022 - Última actualización - 2:57

2:50

Dijo que Guzmán "otra vez mintió" sobre lo sucedido. Luciano Laspina advirtió que "quizás no haya acuerdo con el FMI".

La oposición cuestiona la "sarasa" Alfonso Prat Gay: "¿Y el plan plurianual?" Dijo que Guzmán "otra vez mintió" sobre lo sucedido. Luciano Laspina advirtió que "quizás no haya acuerdo con el FMI". Dijo que Guzmán "otra vez mintió" sobre lo sucedido. Luciano Laspina advirtió que "quizás no haya acuerdo con el FMI".

El ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay criticó la falta de un programa económico de crecimiento para negociar con el FMI y apeló a la ironía para manifestar su incumplimiento de su envío al Congreso al plantear: "Melchor, Gaspar, Baltasar? ¿¿¿y el plan plurianual???".

En ese sentido, el ex ministro de Economía que se desempeñó durante la presidencia de Mauricio Macri calificó como una "puesta en escena" la reunión del Gobierno con la mayoría de los mandatarios en ausencia de la oposición.

Además, consideró que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "otra vez mintió acerca del pasado, saraseó acerca del presente y presentó meras expresiones de deseo para el futuro, muchas de ellas contradictorias entre sí, sin un solo número".

Prat Gray apuntó contra el Gobierno desde su cuenta de Twitter, donde también se refirió a la promesa realizada por el presidente Alberto Fernández el 14 de noviembre tras la derrota en las elecciones legislativas donde precisó que "la primera semana de diciembre" remitiría al Congreso un "plan económico plurianual".

Dicha iniciativa alineada a las negociaciones con el FMI, hasta el momento no se cumplió y, por ahora, sigue siendo una promesa en medio del compromiso del Poder Ejecutivo de incluirla en el temario del llamado a Extraordinarias.

Por su parte, Luciano Laspina afirmó: "El único mensaje que dejó la reunión de Martín Guzmán con gobernadores es que no hay (y quizá no haya) un acuerdo con el FMI. En mi opinión, no porque no haya un plan de ajuste sino porque no hay un plan de crecimiento".

El legislador precisó además: "El déficit primario inercial (si el gobierno no hace nada) para 2022 es de 5% del PIB. Esa es la bomba fiscal que armaron en estos dos años".

Llegar a un déficit del 3% "sin aceleración inflacionaria, es un esfuerzo enorme", alertó Laspina tras sostener que la administración de Fernández es responsable del "mayor ritmo de endeudamiento desde la recuperación de la democracia", y afirmó que está "muy por encima de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri".

"Ante esta tragedia fiscal el gobierno sólo propone una corrección «por la vía del crecimiento». ¡Pero eso es exactamente lo que no tienen! Un plan de crecimiento. Porque el modelo kirchnerista castiga el empleo, la inversión y las exportaciones de manera sistemática", precisó Laspina.

"Sacar la plata"

"Tuvimos un superávit comercial muy importante y en un ambiente donde casi no hubo pagos de deuda del sector público. Se reestructuró la deuda de los bonos, porque no había vencimientos con el Fondo Monetario y las reservas cayeron. Eso pasó porque no había un ambiente para traer plata, por el contrario, la gente buscaba sacarla", añadió.

Así describió el año el economista Daniel Marx, quien reconoció que todas las negociaciones con el FMI "no son fáciles", y consideró que la cuestión fiscal es "una discusión con mucho detalle" que suele postergar los acuerdos.

El ex secretario de Finanzas indicó que luego: "Viene lo monetario, lo cambiario y las llamadas reformas estructurales. Hay decisiones políticas también".

Marx afirmó que la reducción del déficit fiscal "es una lucha constante".

Comentó que en 2021 "hubo circunstancias que probablemente no se repitan este año, con gastos por la pandemia que hoy están disminuyendo. Y hubo un financiamiento limitado que implicó la asistencia del Banco Central y derivó en una inflación no menor".

JxC pide un programa

Los referentes de JxC se reunieron por Zoom, ratificaron que asistirán la semana próxima a una reunión con el ministro Martín Guzmán pero advirtieron que "el Gobierno no presentó ningún programa, y es indispensable que en la reunión del lunes traigan información concreta sobre cuáles son los pasos a seguir para que la Argentina retome este camino de crecimiento".

"Desde Juntos por el Cambio -declararon tras la reunión- dejamos en claro nuestro compromiso para colaborar con el país, pero remarcamos la necesidad de tener un preacuerdo o una carta de intención con el FMI para que podamos manifestar nuestro parecer en base a esta información".

Del encuentro participaron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Martín Lousteau, Alfredo Cornejo, Mario Negri y Maximiliano Ferraro entre otros.

Políticas fiscales "creíbles"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió a los países más vulnerables, que de acuerdo a la situación económica global, deberán trazar políticas fiscales "creíbles y sostenibles" para encarar un período de aumento de la tasa de interés.

En un informe que analiza la deuda global -que alcanzó la cifra récord de USD 226 billones- el organismo reveló su pensamiento sobre las consecuencias de la suba de la tasa de interés ya anticipada.

"La deuda mundial alcanza cifra récord de USD 226 billones en el 2020, el mayor aumento de la deuda en un año desde la Segunda Guerra Mundial", sostuvo.

"La política fiscal deberá modificarse conforme suban las tasas de interés, sobre todo en los países con mayores vulnerabilidades de deuda", afirmó el documento.

En ese sentido, añadió que "ante las perspectivas inciertas y el agravamiento de las vulnerabilidades lo crucial será encontrar un equilibrio adecuado entre la flexibilidad de las políticas, la agilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y el compromiso con planes fiscales a mediano plazo creíbles y sostenibles".

El FMI sostuvo que "como muestra la historia, el apoyo fiscal perderá eficacia cuando las tasas de interés reaccionen; es decir el mayor gasto (o la reducción de los impuestos) incidirá menos en la actividad económica y el empleo, y podría generar presiones inflacionarias".

En consecuencia, consideró que "también es posible que se agudicen las preocupaciones en torno a la sostenibilidad de la deuda".

"Los riesgos -continuó- se verán amplificados si las tasas de interés mundiales aumentan más rápido de lo previsto y si el crecimiento es vacilante".

Frente a este escenario evaluó que "un endurecimiento importante de las condiciones financieras agudizaría la presión sobre los gobiernos, los hogares y las empresas más endeudados". El FMI afirmó que "el apoyo fiscal focalizado será decisivo para proteger a los grupos vulnerables".