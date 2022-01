Kyrgios e Isner repudiaron el trato del gobierno australiano hacia Djokovic

El autraliano Nick Kyrgios y el estadounidense John Isner lamentaron públicamente el acccionar del gobierno oceánico con el serbio Novak Djokovic a quien no le otorgaron el visado para ingresar al país.

"Mira, definitivamente creo que hay que tomar medidas. Me he vacunado para proteger a los otros y por la salud de mi madre, pero la forma en la que se está manejando la situación de Djokovic es mala, muy mala. Pese a estos memes y titulares, es uno de nuestros grandes campeones pero, al fin y al cabo, es humano. Hagámoslo mejor" señaló Kyrgios.

What Novak is going through right now is not right. There’s no justification for the treatment he’s receiving. He followed the rules, was allowed to enter Australia, and now he’s being detained against his own will. This is such a shame. #IStandWithNovak