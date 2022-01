Lionel Messi nominado a ganar el premio The Best

Este viernes, la FIFA dio a conocer la terna final de los candidatos a ganar el premio The Best, galardón que se le otorga al futbolista más destacado de la temporada.

Los nominados que pelearán por el trofeo serán el argentino Lionel Messi, actualmente en el Paris Saint German; el polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandoski; y el delantero del Liverpool, Mohamed Salah.

En cuanto a las mujeres, la terna a pelear por el premio son: Jennifer Hermoso (Barcelona), Sam Kerr (Chelsea) y Alexia Putellas (Barcelona), última ganadora del Balón de Oro.

Cabe destacar, que la gala se llevará a cabo en Zúrich el próximo 17 de enero.

