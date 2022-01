Ojeda a Croacia: Orlando City vuelve a negociar con Unión por "Picotón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los de la Florida lo tenían casi abrochado al del "Tomba" pero finalmente irá al Dínamo Zagreb. La base que pide Spahn son tres millones de dólares "limpios" por el 60 por ciento.

Está claro que entre el Director de Scouting (brasileño), el entrenador (colombiano) y el asistente (argentino) de la franquicia americana del Orlando City miran para Sudamérica en este mercado de verano, puntualmente Argentina y Uruguay. El club, cuyo coach cafetero reconoció en exclusiva a El Litoral que "le encanta el chico González", volvió a la carga en las últimas horas para llevarse a la joyita tatengue del 2021. ¿El pedido de Spahn?: tres millones de dólares "limpios" por el 60 por ciento de la ficha y con pagos "cortos", algo que no genera dificultades porque el aval es la MLS por encima de los clubes.



Los tres jugadores que habían seleccionado desde el equipo que hace un tiempo buscó y ofertó por Facundo Farías (el chico de Colón), eran Facundo Torres (delantero de Peñarol de Montevideo), Martín Ojeda (todo-campista de Godoy Cruz) y Gastón González (extremo izquierdo de Unión).



En el caso de Ojeda, que juega "de lo mismo" que Gastón González, tiene 23 años y 25 goles en 125 partidos profesionales. El futbolista había acordado su salario con los dos clubes al mismo tiempo (Orlando City y Dínamo Zagreb de Croacia), pero finalmente la dirigencia del "Tomba" se inclinó por Crocia.



"Godoy Cruz me compró el 50%, a Racing le queda un 30% y a otro grupo el 20%. Todavía no sé qué pasará con eso, pero yo tengo ganas de poder repetir un año como este donde me sentí muy confiado. El destino dirá qué será de mi futuro”, había explicado el propio Ojeda. A esa "cooperativa" le cayó mejor lo de Croacia: cinco millones de dólares "limpios" y contrato por cinco años.



Al mismo tiempo que en las últimas horas aceleraron por "Picotón" González (su repre y agente en la operación es Gustavo Goñi), también bajaron a Montevideo por el interesante futbolista de Peñarol.



"El Orlando City de la MLS reactivó en los últimas horas las negociaciones por Facundo Torres, atacante de Peñarol, y también está muy cerca de contratar a otro futbolista uruguayo. La negociación por Torres estaba caída, pero en las últimas horas volvieron entablar contactos con Peñarol y los representantes del jugador para llevárselo en este mismo período de pases. Torres, de 20 años, tiene contrato con Peñarol hasta 2023 con una cláusula de US$ 20 millones. En primera instancia, al club le ofrecieron cerca de la mitad de ese dinero por el 70% del pase. La propuesta fue rechazada", explica el prestigioso Diario "El País" de Montevideo.



"En las últimas horas, las partes se acercaron en los números y la operación se reflotó", confirmó Ovación con fuentes aurinegras.



El otro jugador uruguayo que está a punto de cerrar el Orlando City es César Araújo. El volante, también de 20 años y de muy buena temporada en Wanderers, está cerca de emigrar. La operación rondaría los US$ 2 millones.



Del mismo modo que desembarcaron en Montevideo, los negociadores del Orlando City volvieron a la carga por Gastón González, el chico de Unión que "me encanta", tal como declaró el entrenador de Orlando City (el colombiano Oscar Pareja) a El Litoral desde Estados Unidos.



Ante el renovado interés de Orlando City, el presidente de Unión (Luis Spahn) sigue plantado en los tres tips:



- 1) Recibir tres (3) millones de dólares "limpios"



- 2) Ceder el 60 por ciento de la ficha y retener el 40 para negocio futuro



- 3) Cobrar con pagos "cortos": una gran parte ahora y una segunda cuota a final de 2022

MLS: inicia el 16

La mayoría de los equipos de la MLS en los Estados Unidos estará arrancando la base de pretemporada la semana que viene. En el caso de Orlando City lo hará desde el 16 de enero y tal como lo confirmó su entrenador, Oscar Pareja, a El Litoral, se dividirá entre los Estados Unidos y México.