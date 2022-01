https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 07.01.2022 - Última actualización - 14:48

14:45

La Ministra de Salud pidió extremar las medidas de cuidado frente a la variante Ómicron del covid-19 que es tan contagiosa. Martorano reiteró que conviven esa mutación y la Delta. Comentó también que hay un aumento lento, pero continuado de internaciones por covid que ya llega al 8%.

Pandemia Para Martorano, este es el momento de mayor contagiosidad de covid-19 en la provincia de Santa Fe La Ministra de Salud pidió extremar las medidas de cuidado frente a la variante Ómicron del covid-19 que es tan contagiosa. Martorano reiteró que conviven esa mutación y la Delta. Comentó también que hay un aumento lento, pero continuado de internaciones por covid que ya llega al 8%. La Ministra de Salud pidió extremar las medidas de cuidado frente a la variante Ómicron del covid-19 que es tan contagiosa. Martorano reiteró que conviven esa mutación y la Delta. Comentó también que hay un aumento lento, pero continuado de internaciones por covid que ya llega al 8%.

La ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, aseguró que la pandemia de coronavirus está en su fase más contagiosa. Solicitó cuidado extremo a toda la población de nuestro distrito y recomendó enfáticamente evitar acudir a eventos masivos. Martorano habló con los medios de comunicación en el ex Batallón 121 en Rosario, que funciona en la actualidad como lugar de tests de PCR montado esta semana en ese lugar. “Hoy es el momento de maximizar los cuidados. Creería que es el momento de máxima tensión en ese sentido por la alta contagiosidad. El barbijo, la distancia, el lavado de manos. Evitar hoy todo tipo de socialización. No ir a eventos masivos. Es la mejor manera hoy de (no) contagiarse”, enfatizó la ministra.



Martorano subrayó: “Hoy el virus está circulando en una forma de gran contagiosidad. Aquí lo importante y lo complejo es que están conviviendo cepa Delta, que toma las vías aéreas inferiores, el pulmón, que es más agresiva; con Ómicron, que es de vías aéreas respiratorias altas. Esto tiene que ver con el número tan alto de contagios. Estamos aumentando el número de internaciones. Hoy es el 8 por ciento”.



La ministra también se refirió al número de contagios: “Ver los números de ayer a nivel nacional, que fueron más de 109.000 (casos positivos de covid-19 detectados este jueves), tiene que ser un signo de alerta. Un llamado de atención a todos y a todas. En nuestra provincia, prácticamente llegamos a los 10.000 casos (el jueves fueron 9.146) en un día. Ayer (jueves) superamos ampliamente los 20.000 testeos en el día. Un número altísimo”.



Por otra parte, también hizo referencia a las personas que deben someterse a un test de detección de coronavirus. Puntualizó estas cuestiones:



- Alguien que no tiene síntomas no debe hisoparse.

- Un contacto estrecho de alguien que es positivo y no tiene síntomas se debe aislar. Cinco días si está vacunado con dos dosis. Los otros cinco días se puede volver con los cuidados pertinentes. Si no está vacunado o con una dosis, se debe aislar 10 días.

- Un contacto estrecho de un positivo con síntomas no tiene que hisoparse. Debe aislarse. Es positivo por nexo epidemiológico. Si está vacunado, se aisla por siete días y tres días con cuidados. Si no está vacunado, son 10 días.

- Personas de más de 60 años y/o factores de riesgo deben hisoparse.



La funcionaria solicitó también que los padres lleven a los chicos de 3 a 11 años a vacunarse con las segundas dosis. “Estamos viendo aumento de internaciones en adultos, pero también tenemos algunas de niños”, dijo. “Las internaciones están aumentando. Despacio, pero todos los días vemos más. En general, los casos más delicados son no vacunados, más de 60 o con comorbilidades. Por eso insistimos en la vacunación”, remarcó.



Según se explicó, habrá un centro de testeo nuevo en la zona norte de Rosario a partir del lunes próximo. “Uno da más oferta y hay más demanda. La demanda, por favor, que sea con conciencia”, recomendó Sonia Martorano.



La titular de Salud dijo también que de la mano de Ómicron la curva de contagios subió como una aguja, muy rápidamente. En tanto, comentó que si algún santafesino se encuentra en la costa (bonaerense), puede colocarse allí su segunda o su tercera dosis. “Lo mismo ocurre acá (para no residentes en Santa Fe). Hay vacunas. Lo importante es la salud pública”, afirmó.



Participó de la conferencia el concejal local del Frente de Todos Lisandro Cavatorta.