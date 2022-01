Un sismo de 6,6 sacudió el noroeste de China

Un sismo de magnitud 6,6 se ha registrado este viernes en la provincia Qinghai, al noroeste de China, con el epicentro localizado a 111 kilómetros de la ciudad Jinchang, informa el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

#Earthquake magnitude 6.6 located 111 km SW of Jinchang, China.

•Very strong to severe intensity reported.

•Damage and casualties are possible. pic.twitter.com/Dczyu6PoXY