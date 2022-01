https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 07.01.2022 - Última actualización - 16:30

16:15

El defensor volverá a jugar en el Millonario y en su vuelta a Núnez contó el difícil momento que le tocó pasar, tras la muerte de sus padres.

Cuando tenía 15 años Emanuel Mammana confesó que estuvo al borde del suicidio y cómo una persona le salvó la vida El defensor volverá a jugar en el Millonario y en su vuelta a Núnez contó el difícil momento que le tocó pasar, tras la muerte de sus padres. El defensor volverá a jugar en el Millonario y en su vuelta a Núnez contó el difícil momento que le tocó pasar, tras la muerte de sus padres.

Emanuel Mammana cerrará en las próximas horas su acuerdo con River Plate y regresará al club del cual surgió, luego de haber pasado los últimos cinco años en Europa. El zaguero de 25 años tiene prácticamente acordado su regreso y a horas de que se oficializa su fichaje brindó una entrevista en la que repasó el peor momento de su vida.

En diálogo con el programa Un Buen Momento de Radio La Red, el jugador que viene de jugar en el Sochi de Rusia contó que intentó suicidarse luego de la muerte de sus padres pero una persona, cuya identidad desconoce y a la que él calificó como “un ángel”, evitó la tragedia.

“Estaba por irme a entrenar, después de que pasaran dos meses que no quería saber más nada. Fui solo a tomarme el tren, veía que el tren venía y como que no tenía más ganas de nada y cuando estaba por tirarme me agarraron del cuello de la remera y me tiraron contra la pared. Esa persona me cagó a pedos, no sé quién es pero la verdad que hoy en día le agradezco de corazón. Hoy tengo a mi familia y mis hijos. Sé que mis papás no hubiesen querido que pasara eso”, confesó el defensor.

Foto: Gentileza

El episodio sucedió antes de su debut en la primera división, cuando tenía apenas 15 años, y en abril de 2020 también había comentado algo al respecto durante una charla con el Diario Olé: “Fueron dos o tres meses que me costaron muchísimo. Pero pese al dolor pude ir saliendo. Y River me ayudó. Me di cuenta de que en casa habían luchado tanto para que yo llegara que no podía tirar todo por esa tristeza. Tenía que cumplir el sueño de mi papá: él quería que llegara a Primera”.

Mammana contó en esta nueva entrevista que sus padres se sacrificaron para que el pudiese cumplir su sueño de ser futbolista y que muchas veces ellos pasaban hambre con tal de que su hijo no. Aquellos años duros y luego la muerte de ambos, le dejaron una lección en la vida y es que el dinero no es lo primordial: “La plata es lo de menos, lo importante es ser feliz y jugar donde soy feliz. Yo me crié sin nada, cuando era chico comía gracias a la mercadería que me daba River. Hoy con tener lo justo y necesario estoy contento”.