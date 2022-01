Caussi: "La tarifa no será impedimento para la competitividad ni problema para el bolsillo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 07.01.2022

18:27

El presidente del directorio de la Empresa Provincial de la Energía presentó los objetivos del año actual. Aval de industriales, constructores y de dirigentes gremiales. Cuestionamientos desde la política y de usuarios del interior.

"La tarifa de energía durante la gestión de Omar Perotti no será impedimento para la competitividad de las empresas ni problemas para el bolsillo del usuario" afirmó Mauricio Caussi, presidente del directorio de la Empresa Provincial de Energía (EPE) al exponer en la apertura de la audiencia pública realizada ayer ante el pedido de la propia empresa de readecuación de una parte de la estructura tarifaria. "El aumento que solicitamos viene acompañado de otras dos decisiones: ampliar la segmentación social y un programa de segmentación poblacional. Es un aumento escalonado que da 25% mucho menos que la dinámica inflacionaria" señaló el directivo.

Durante tres horas y media se hizo esta reunión virtual convocada por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. "Deberíamos cambiar algo de la mecánica, los funcionarios expusieron casi dos horas en base a información que nos habían enviado previamente y nosotros tenemos cinco minutos y no tenemos el derecho a preguntar" señaló la diputada Agustina Donnet (Igualdad), una de las últimas expositoras. Es que en los hechos pareció un diálogo de sordos. Caussi y el gerente general, Jorge Tarchini, se encargaron de plantear las razones del requerimiento del aumento. Luego, hubo voces a favor y voces en contra. El respaldo de los representantes de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza y de los sindicatos de Santa Fe y de Rosario, pero también de empresarios de la construcción, la industria y el comercio. Quejas de algunos sectores como la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales y de comerciantes de un barrio de Rosario; algún respaldo de las cooperativas eléctricas de la provincia y mayores cuestionamientos desde los bloques políticos de la Legislatura.

Tarchini, Caussi, Fassano y Aimaretti encabezan la audiencia desde el Ministerio de Infraestructura.Foto: GSF

De los 24 inscriptos como oradores, 20 pudieron exponer y a los cinco minutos eran sacados de la pantalla y silenciada su exposición en la audiencia que encabezó Marcela Bassano, secretaria de Coordinación del ministerio convocante.

Caussi y Tarchini explicaron las acciones vinculadas con calidad de servicio, el plan de obras así como los distintos proyectos que se están ejecutando como EPE Digital y EPE Social, cuestiones adelantadas en el informe técnico que precedió a la audiencia. Con esa base, solicitaron un aumento del 25% promedio del cuadro tarifario vigente, destinado a afrontar los mayores costos operativos de la distribuidora eléctrica. Argumentaron la necesidad de la adecuación de la tarifa para continuar con el proceso de mejora en la calidad del servicio, potenciando la oferta energética provincial.

Caussi destacó que con la propuesta se ha dado respuesta positiva "a muchos de los planteos que se hicieron en la audiencia anterior, como la segmentación territorial, la ampliación de beneficiarios en materia de tarifa social, el programa energía para el arraigo industrial, cuestiones innovadoras que nos permiten complementar la decisión de tarifa básica que tomamos, con medidas que contengan a las necesidades de la gente".

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat informó que recopilará y analizará toda la información aportada en esta Audiencia Pública para realizar un informe final y emitir la resolución correspondiente.

La diputada socialista Clara García fue la primera oradora y refutó el concepto de Caussi quien dijo que corren peligro las inversiones por la falta de aprobación del presupuesto 2022. "Todas las obras se pueden hacer porque el presupuesto reconducido lo permite. El año pasado no figuraba en el presupuesto Billetera Santa Fe y sin embargo el gobierno destinó 16 mil millones a ese programa", aclaró.

García le hizo notar que de 33 pedidos de informes votados en Diputados, la EPE solo respondió tres y acotó que de aprobarse el cuadro tarifario propuesto, en un año (de abril 2021 a abril 2022), la tarifa residencial tendrá un aumento de entre el 73% y el 85%, según el nivel de consumo.

Le siguió la ex secretaria de Energía de la gestión del Frente Progresista, Verónica Geese quien también refutó datos sobre mayores consumos y calidad de servicio "por subejecución de presupuestos". Cuestionó que no hayan trabajado en mantenimiento ni en un plan de contingencia de verano y le dejó una serie de recomendaciones que fueron interrumpidas por haber consumido el tiempo de exposición. Luego dejó las propuestas en Twitter "me cortaron, les dejo acá lo que quería decir, trabajen, gestionen, dejen de regalar cosas que no son suyas, inviertan reponiendo en almacenes y en vehículos".

La otra expresión política fue la del radical Ramón Soques por los bloques legislativos partidarios y del concejal esperancino Rodrigo Muller. "No somos per se proclives al otorgamiento de subsidios generales, no focalizados, para sostener valor de tarifa, benefician a sectores que pueden pagar y al largo plazo terminan siendo distorsivos y entrando en un laberinto en donde es muy difícil salir. Pero ante situaciones extraordinarias, soluciones excepcionales. Este es el momento de acompañar los esfuerzos que está haciendo la sociedad, solicitamos se establezcan aumentos que los usuarios puedan pagar hoy frente a esta realidad" señaló Soques.

Los usuarios estuvieron representados por Gabriel Savino, defensor del Pueblo zona Sur y desde la oficina de Defensa del Consumidor de Rosario por Antonio Salinas quien consideró inoportuno discutir ahora un aumento cuando hay carencias de servicio en su ciudad.

Los empresarios subrayaron la necesidad de tener una empresa que sea eficiente y garantice el servicio para que los sectores productivos puedan desarrollarse. Así Fisfe dejó un documento cuyos lineamientos generales fueron expuestos por Mariano Ferrazini quien aclaró que los números del sector dicen que los aumentos que se proponen para la industria son algo superiores a los que informa la EPE. "No nos oponemos a los aumentos si son justos y razonables" afirmó. Antes una María Eugenia Martínez Fernández solicitó cambiar la modalidad de contratación de grandes consumos.

También desde Fececo, su presidente, Eduardo Taborda, valoró el trabajo que se realiza con la empresa pero pidió reconsiderar las tasas de interés por atrasos.

Construcción

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Santa Fe, Sergio Winkelmann, remarcó la necesidad que tiene el sector de contar con un servicio acorde, especialmente los desarrolladores de la ciudad de Santa Fe. Fue muy categórico con los números de recuperación de empleo que tuvo la construcción pero también con los permisos de construcción de esta capital. "Para el sector productivo es clave tener un eficiente sistema de energía eléctrica" para acotar que de 260 permisos del año pasado, en el 2021 se pasó a 458.