El solista porteño será protagonista de la primera fecha de música en el Parador Kite Point (Espigón I), junto al local Gustavo De Marco y Caruso’s (homenaje a The Ramones). En la previa a su primera visita a la Costanera santafesina, el artista compartió con El Litoral el trayecto artístico que lo trajo hasta aquí.

Esteban Martínez Canciones con identidad propia

Desde el sábado 8 de enero, y hasta el sábado 26 de febrero, habrá música en el Parador Kite Point (Espigón I): bandas de todo el país, con entrada libre y gratuita, y sorteos de CD, remeras y muchas cosas más. En la fecha debut la consigna es: “Pop Rock”, con Esteban Martínez (Caba) y Gustavo De Marco (Santa Fe). También estará Caruso’s homenajeando a The Ramones.

Esteban Martínez es un compositor, productor musical e intérprete, nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas influencias abarcan a Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Gustavo Cerati, Charly García y Robi Draco Rosa, entre otros. El Litoral aprovechó esta primera visita para contactar al artista y consultarlo sobre su devenir creativo.

Sonido en la pantalla

-Estás presentando la canción “De espaldas al río”. ¿Cómo surgió esa fusión de tango y rock que encierra?

-“De espaldas al río” es una canción que surgió desde la letra, en la cual inspirado inicialmente por Oliverio Girondo, uno de mis poetas argentinos preferidos, me dieron ganas de hablar de mis emociones con respecto a vivir en Buenos Aires.

En la etapa de preproducción del disco me crucé con una charla TED de Jorge Drexler y me dieron ganas de incorporarle a la canción el ritmo de milonga, porque eso reforzaba el concepto de la misma y la intención de hablar de Buenos Aires pero sin nombrarla. Eso mismo me llevó a dejar un poco de lado la guitarra eléctrica para utilizar la guitarra de nylon, que es más característica del estilo, y también incorporar el piano acústico para lo que convoqué a Juan Pablo Gallardo, quien es pianista de tango y dirige su propia orquesta, para que haga el arreglo y lo interprete.

El resultado me parece que es una canción bastante experimental, que fusiona el sonido de una banda de rock incorporando ciertos gestos tangueros. En algún momento me gustaría poder volver a grabarla incorporando cuerdas o grabar otra versión incorporando bandoneón también. Si que la canción tiene bastante para dar, me parece, todavía.

-¿Cómo fue la realización del video, de la mano de Laura Manson, con la que ya trabajaste en los anteriores (“Big Bang” y “Nadie nos mira”)?

-Trabajar con Laura Manson para mí es un lujo, ella es muy creativa y a la vez muy práctica. Tiene un don para generar equipos que funcionen para cada proyecto. Para mí es una tranquilidad trabajar con ella porque ya hemos generado una química de trabajo y un entendimiento creativo.

El código implícito era no repetirse, con lo cual el primer videoclip fue una “road movie”, el segundo videoclip fue dentro de un estudio donde le dimos protagonismo al baile, el vestuario, las luces y la sensualidad, y para este tercer videoclip nos pareció que estaba bueno que mi personaje este solo, porque eso ya era distinto, generando un clima más introspectivo donde lo más importante es la transición que hace el personaje de la oscuridad hacia la luz.

“Para este tercer videoclip nos pareció que estaba bueno que mi personaje este solo, porque eso ya era distinto, generando un clima más introspectivo donde lo más importante es la transición que hace el personaje de la oscuridad hacia la luz”, cuenta.Foto: Gentileza producción

Desde el embrión

-¿Cómo fue el proceso de gestación de “Big Bang”, tu primer disco solista, de la mano de Agustín Mongelli y Víctor Volpi, encabezando vos la producción del material?

-Yo tengo bandas o estuve en proyectos musicales desde los 13 años aproximadamente, cuando empecé a tocar la guitarra y a componer mis propias canciones; pero en el 2006 se disolvió mi última banda y estuve un tiempo sin hacer música, me anoté en la universidad, hice distintas cosas, pero en determinado momento me di cuenta de que no estaba siendo feliz y eso era porque no estaba haciendo nada a nivel musical. Ahí empecé a pensar qué quería hacer, rechacé algunos ofrecimientos para formar parte de otras bandas y ahí me di cuenta de que componiendo mis propias canciones y siendo el cantante de las mismas podía intentar ser solista.

Cuando me di cuenta de eso, empecé a estudiar música de verdad porque todo lo que había hecho anteriormente era algo más intuitivo; y así estuve varios años estudiando y juntando ideas, maqueteando canciones en mi home studio, hasta que en el 2016 decidí que ya estaba bien y que era necesario grabar este grupo de canciones para volver a tocar en vivo y salir un poco de la zona de confort de solo estudiar y no publicar nada.

De esta manera, en 2017 me reúno con Agustín Mongelli, quien es un gran amigo y gran productor y empezamos a trabajar para llevar estas canciones que surgieron inicialmente en formato guitarra y voz para poder sonar en banda. En eso conozco a Víctor Volpi quien me propuso empezar a grabar alguna de esas maquetas en PampaTrigal, su estudio en Villa Urquiza.

Víctor me ayudó a armar una banda para la ocasión y me conectó con tremendos músicos, primero con Mauro Scaparro y Julo Sobol, quienes grabaron bajo y batería. Y luego con Matías Mango, quien grabó teclados. Lucas Sedler, otro gran amigo y excelente guitarrista, ex Memphis la Blusera, se sumó también y armamos tremendo bandón.

Víctor también fue quien sirvió de conexión en el aspecto técnico porque la mezcla del disco la hicimos con Mario Sobrino, una leyenda en la producción de nuestra música argentina quien nos abrió las puertas de su lugar de trabajo para que pudiéramos mezclar el disco en un mesa Neve de los 70 que terminó de darle el carácter que queríamos al audio. Víctor también propuso también a Cana San Martín, otro tremendo prócer del audio, para que le agregue toda su sapiencia al momento final de la producción, el mastering.

En lo personal siento que todas las experiencias anteriores sirvieron para poder ahora ir tomando las decisiones necesarias en el momento necesario. Cada disco es una aventura distinta y esta fue hermosa.

Era digital

-¿Cómo llegaste a firmar con el sello Ultrapop, y cuánto impulso te dio tener esa estructura atrás?

-Con el material ya terminado me empecé a empapar del mundo de la distribución digital imperante hoy en día. Estuve estudiando distintas alternativas y me interesaba la idea de tener a alguien con quien hablar del otro lado después de subir las canciones. Además ya había otro “Esteban Martínez” dando vueltas por ahí, así que ya sabía que iba a surgir algún que otro problema al momento de subir las canciones.

Así, en esa búsqueda, di con Ultrapop, que es un sello independiente que viene trabajando hace muchos años en la escena independiente del rock argentino, y me pareció interesante intentar vincularme con ellos y mostrarles el material y así fue. Me armé una página web donde colgué las canciones y les envié el link. Luego tuvimos un par de reuniones y firmamos el contrato.

Más que impulso, Ultrapop hoy me da soporte cuando tengo alguna duda o necesito algo que no sé cómo resolver en lo referente al ámbito de la distribución digital. Luego, en el sello hay artistas enormes como Skay Beilinson, Richard Coleman o Daniel Melero, con lo cual yo soy un artista que recién comienza y tengo que demostrar que mi proyecto merece algo de atención.

Me parece que es mejor tratar de vincularse y asociarse con otros participantes de la industria antes que intentar hacerlo totalmente solo.

-El disco comenzó a salir en formato de singles. ¿Cómo vivís esta forma que se va imponiendo de hacer llegar la música a los diferentes públicos?

-Hoy en día lo vivo como algo necesario, sobretodo por la dinámica de las redes sociales de generar contenido constantemente. Si hoy presentás un disco de 34 canciones el viernes, el lunes siguiente ya necesitás tener material nuevo porque lo que publicaste el viernes ya es viejo.

En ese sentido y pandemia mediante a mí me sirvió ir presentando las canciones de a una. Ir contando el proyecto y los detalles de cada una de las canciones tratando de llegar a nuevo público con cada una de las publicaciones.

Salir a mostrar

-Antes y durante la pandemia pudiste presentarlo en distintos escenarios, como La Tangente, Lucille o el Centro Cultural Matienzo, e hiciste un streaming como parte del festival “Solistas” organizado por el portal chileno Nacionstream. ¿Cómo viviste cada una de esas experiencias?

-Para mí, haber podido dar el primer show de la banda en un escenario como el de La Tangente fue como un regalo y un premio a todo el laburo y el amor que le pusimos a la grabación del disco. Y poder seguir presentando el material, con algunas productoras que se empiezan a interesar por nuestro show, en lugares y ambientes tan lindos como en Lucille o el Matienzo es el camino que me interesa ir haciendo.

La experiencia del streaming fue como un bálsamo en un año que había arrancado como el año donde íbamos a salir con todo y luego no se pudo hacer mucho. Así que esa invitación fue un portal que se abrió para poder compartir y en algún momento me encantaría ir a tocar a Santiago y alrededores.

-Este sábado llegás a Santa Fe para presentarlo. ¿Cómo es poder salir a defender el material por el país?

-La verdad es que cuesta, pero no quiero quedarme tocando en Buenos Aires solamente. Así que, en la medida de lo posible, quiero ir y tocar a todos lados. No hay nada mejor que las canciones te hagan viajar. Creo que ese es mi sueño máximo.

Año fresco

-¿Cómo viene este 2022? Tanto en cuanto a nuevos singles como a la posibilidad de seguir girando, más allá de las marchas y contramarchas.

-Después de este sábado, tengo dos fechas programadas en Buenos Aires con banda completa: una a fines de enero y otra en principio de febrero, y otras a confirmar. Luego, en medio de eso, espero poder ir a otros lugares fuera de Buenos Aires pero no tengo nada confirmado aún.

En cuanto a singles me queda presentar “Árbol de luz”, la única canción que queda inédita todavía de “Big Bang”; y con eso dejar publicado el álbum completo con el orden en el que fue creado, para quien lo quiera escuchar de punta a punta.

-¿Estás trabajando en nuevas canciones?

-¡Por supuesto! Tengo algunas canciones casi terminadas que estoy por abordar con la banda, y que espero ya empezar a tocarlas en vivo para luego registrarlas en el estudio. También hay composiciones en desarrollo como para un segundo disco.

Más fechas

Para el 15 de enero la temática del ciclo será “Rock Ecológico”, con La Vituela (Santa Fe) y Flor Sandoval (Corrientes). El 22 habrá “Blues Rock” con La Sordera (Santa Fe), Stone Dog (Córdoba) y Zenón (Santa Fe). El 28 será un “Viernes de música” con Paté De Moi (Santa Fe), Saraswati (Caba) y Tamo Como Queremo (Santa Fe). El mes cerrará al día siguiente, con la actuación de una banda sorpresa.

El segundo mes del ciclo comenzará el 5 de febrero con “Ska Rock”, con las actuaciones de Atahualpa (Rafaela), Voltha (Santa Fe) y Los Terapeutas (Santa Fe). El 12 será el turno del show “Voz De Mujer”, con las presentaciones de Angie Piola (Casilda), Vanda (Santa Fe), Romina Cucer (Paraná, Entre Ríos). El 19 habrá una velada “Country Rock”, con Florida En Julio (Rosario), Janise (Santa Fe) y Cumpa (Paraná, Entre Ríos). Cerrará el 16 con una noche “Indie Rock”, en la que subirán al escenario TaxiClan (Santa Fe), Romphonics (Caba) y Autocines (Caba).

Organiza Rocko Producciones, auspicia El Vuelo Del Águila e invita Mega 98.3 Santa Fe.